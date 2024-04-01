https://sputniknews.com.tr/20240401/izmir-buyuksehir-belediyesi-adayi-hamza-dagdan-secim-sonuclarina-iliskin-aciklama--1082328668.html

İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Hamza Dağ'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Hamza Dağ'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığında Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin açıklamada... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T02:47+0300

2024-04-01T02:47+0300

2024-04-01T02:47+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

izmir büyükşehir belediyesi

31 mart yerel seçimleri

hamza dağ

cumhur ittifakı

adalet ve kalkınma partisi

ak parti

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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Biz, bugün sandıktan belki birinci çıkmadık ancak biliyoruz ki her bir hemşehrimizin takdirini kazandık" dedi."Hemşehrilerimizin takdiriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanan Cemil Tugay'ı ve Cumhuriyet Halk Partisini tebrik ediyoruz" diyen Dağ, seçim çalışmaları boyunca kentin her bir köşesindeki hemşehrilerine ulaştıklarını, bu süreçte kendilerini destekleyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.Hiçbir seçim sonucunun İzmir'e olan sevdalarının önüne geçemeyeceğini dile getiren Dağ, şöyle konuştu:Milletvekilliği döneminde "Söz konusu İzmir'in menfaatiyse bu menfaati siyasete konu etmeyiz" anlayışında olduğunu, bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğini dile getiren Dağ, yılmadan, yorulmadan, küsmeden yola devam edeceklerini sözlerine ekledi.Öte yandan, Hamza Dağ'ın kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.

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izmir büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri, hamza dağ, cumhur ittifakı, adalet ve kalkınma partisi, ak parti