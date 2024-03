İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Hamza Dağ'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Biz, her zaman 'Milletin dediği olur.' dedik ve bu düşünceye inandık. Kazandık, şımarmadık. Kaybettik, küsmedik, darılmadık. Kazanırken 'Kazandık, bitti.' anlayışında olmadık. Bugün de 'Kaybettik, bitti.' demiyoruz, demeyeceğiz. İzmir'e hizmete her daim devam edeceğim. Bizim başarı kıstasımız hiçbir zaman yalnızca seçim kazanmak olmamıştır. Biz, bugün sandıktan belki birinci çıkmadık ancak biliyoruz ki her bir hemşehrimizin takdirini kazandık çünkü kavga etmedik, sığ siyasetin polemikleriyle hemşehrilerimizi oyalamadık.