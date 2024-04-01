https://sputniknews.com.tr/20240401/erbakan-isvecin-nato-uyeligine-onay-verilmesi-bu-secimin-kaybedilmesinde-buyuk-rol-oynamistir-1082326522.html

Erbakan: İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesi bu seçimin kaybedilmesinde büyük rol oynamıştır

Erbakan: İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesi bu seçimin kaybedilmesinde büyük rol oynamıştır

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan seçim sonuçlarını değerlendirerek partisinin Türkiye genelinde 3. parti olduğunu dile getirdi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T01:24+0300

2024-04-01T01:24+0300

2024-04-01T01:34+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

fatih erbakan

yeniden refah partisi

yerel seçimler

yerel seçimler 2024

31 mart yerel seçimleri

israil

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Milli Görüş belediyeciliği ruhunu yeniden canlandırmak üzere hazır bulunduklarını ifade eden Erbakan, bu sonuçların Milli Görüş’ün yeniden şahlanışı olduğunun altını çizdi.Karalama kampanyalarına ve iftiralara da değinen Erbakan, “Milletimiz iftiracılara, gazeteci kılığına bürünmüş trollere ve yolunu kaybetmiş vefasızlara en güzel dersi sandıkta vermiştir” dedi.Milli Görüş’ün leke tutmayacağını belirten Erbakan, 1969 yılında çekilen Besmele’nin bereketinin hala üzerlerinde olduğunu dile getirdi.Erbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Erbakan konuşmasında, "Artık çare var, artık umut var, artık Milli Görüş var, artık Yeniden Refah var" cümlesinin ise altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240401/cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapiyor-1082323615.html

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fatih erbakan, yeniden refah partisi, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, israil, isveç, nato