https://sputniknews.com.tr/20240401/erbakan-isvecin-nato-uyeligine-onay-verilmesi-bu-secimin-kaybedilmesinde-buyuk-rol-oynamistir-1082326522.html
Erbakan: İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesi bu seçimin kaybedilmesinde büyük rol oynamıştır
Erbakan: İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesi bu seçimin kaybedilmesinde büyük rol oynamıştır
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan seçim sonuçlarını değerlendirerek partisinin Türkiye genelinde 3. parti olduğunu dile getirdi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T01:24+0300
2024-04-01T01:24+0300
2024-04-01T01:34+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
fatih erbakan
yeniden refah partisi
yerel seçimler
yerel seçimler 2024
31 mart yerel seçimleri
israil
isveç
nato
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Milli Görüş belediyeciliği ruhunu yeniden canlandırmak üzere hazır bulunduklarını ifade eden Erbakan, bu sonuçların Milli Görüş’ün yeniden şahlanışı olduğunun altını çizdi.Karalama kampanyalarına ve iftiralara da değinen Erbakan, “Milletimiz iftiracılara, gazeteci kılığına bürünmüş trollere ve yolunu kaybetmiş vefasızlara en güzel dersi sandıkta vermiştir” dedi.Milli Görüş’ün leke tutmayacağını belirten Erbakan, 1969 yılında çekilen Besmele’nin bereketinin hala üzerlerinde olduğunu dile getirdi.Erbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Erbakan konuşmasında, "Artık çare var, artık umut var, artık Milli Görüş var, artık Yeniden Refah var" cümlesinin ise altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240401/cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapiyor-1082323615.html
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fatih erbakan, yeniden refah partisi, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, israil, isveç, nato
fatih erbakan, yeniden refah partisi, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, israil, isveç, nato
Erbakan: İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesi bu seçimin kaybedilmesinde büyük rol oynamıştır
01:24 01.04.2024 (güncellendi: 01:34 01.04.2024)
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan seçim sonuçlarını değerlendirerek partisinin Türkiye genelinde 3. parti olduğunu dile getirdi.
Milli Görüş belediyeciliği ruhunu yeniden canlandırmak üzere hazır bulunduklarını ifade eden Erbakan, bu sonuçların Milli Görüş’ün yeniden şahlanışı olduğunun altını çizdi.
Karalama kampanyalarına ve iftiralara da değinen Erbakan, “Milletimiz iftiracılara, gazeteci kılığına bürünmüş trollere ve yolunu kaybetmiş vefasızlara en güzel dersi sandıkta vermiştir” dedi.
Milli Görüş’ün leke tutmayacağını belirten Erbakan, 1969 yılında çekilen Besmele’nin bereketinin hala üzerlerinde olduğunu dile getirdi.
Erbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bu sonucun oluşmasında İsraille, siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı ve utancı çok büyük rol oynamıştır. PKK, DHKPC ve FETÖ terör örgütlerine kucağını açan, İslam ve Kur’an düşmanı İsveç’in göz göre göre NATO üyeliğine onay verilmesi bu sonucun oluşmasında rol oynamıştır.
Erbakan konuşmasında, "Artık çare var, artık umut var, artık Milli Görüş var, artık Yeniden Refah var" cümlesinin ise altını çizdi.