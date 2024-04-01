https://sputniknews.com.tr/20240401/iyi-partinin-ibb-adayi-kavuncudan-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-aciklama-1082327903.html

İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu, seçim yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T02:11+0300

2024-04-01T02:11+0300

2024-04-01T02:11+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

satuk buğra kavuncu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

iyi parti

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074674274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fc12b32510aadcd7f1af99ae668cd55.jpg

İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.Yayımladığı mesajda seçim destekçilerine teşekkür eden Kavuncu, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederken; partime, yol arkadaşlarıma, İstanbul teşkilatının bütün değerli mensuplarına yol arkadaşlıkları için teşekkür ederim" cümlelerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240401/son-verilere-gore-ak-partiden-chpye-gecmesi-beklenen-iller-1082326422.html

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