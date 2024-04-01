https://sputniknews.com.tr/20240401/iyi-partinin-ibb-adayi-kavuncudan-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-aciklama-1082327903.html
İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu, seçim yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T02:11+0300
2024-04-01T02:11+0300
2024-04-01T02:11+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
satuk buğra kavuncu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074674274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fc12b32510aadcd7f1af99ae668cd55.jpg
İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.Yayımladığı mesajda seçim destekçilerine teşekkür eden Kavuncu, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederken; partime, yol arkadaşlarıma, İstanbul teşkilatının bütün değerli mensuplarına yol arkadaşlıkları için teşekkür ederim" cümlelerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240401/son-verilere-gore-ak-partiden-chpye-gecmesi-beklenen-iller-1082326422.html
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satuk buğra kavuncu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim
satuk buğra kavuncu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim
İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
İYİ Parti'nin İBB adayı Kavuncu, seçim yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.
Yayımladığı mesajda seçim destekçilerine teşekkür eden Kavuncu, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederken; partime, yol arkadaşlarıma, İstanbul teşkilatının bütün değerli mensuplarına yol arkadaşlıkları için teşekkür ederim" cümlelerini kaydetti.