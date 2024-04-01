https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-ordusu-sifa-hastanesinden-yerle-bir-ederek-cekildi-1082331804.html
İsrail ordusu, Şifa Hastanesinden ‘yerle bir ederek’ çekildi
İsrail ordusu, Şifa Hastanesinden ‘yerle bir ederek’ çekildi
Sputnik Türkiye
Kara harekatını sürdüren İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T09:36+0300
2024-04-01T09:36+0300
2024-04-01T09:52+0300
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Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini belirtti.İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını aktaran görgü tanıkları, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini söyledi.İsrail ordusu, 13 gün boyunca kuşattığı ve baskın düzenlediği Şifa Hastanesi’nden çekilerek Gazze şehrinin güney batısına mevzilenmeye başlarken, görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ayrıca böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktığını, poliklinik binasını da yıktığını ifade etti.Şifa Hastanesinde ve hastaneyi çevreleyen Ömer El-Muhtar, İzzeddin el-Kassam, Ebu Hasira, Bekir ve Habbuş sokaklarında onlarca ölü bulunduğunu belirten görgü tanıkları, ordunun, Filistinlilerin Şifa Hastanesinde kurduğu geçici mezarlığı yıktığını, cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.Filistinli sağlık yetkilileri de hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamanın zor olduğunu söyledi.Sağlık yetkilileri, ordunun, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarını da imha ettiğini dile getirdi.İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 10 gün sonra 24 Kasım 2023'te hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekilmişti.Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresindeki evlerini yıktığını ve yaktığını açıklamıştı. Hastane çevresinde hedef alınan evlerin sayısının 1050'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, hastanede ve çevresinde yüzlerce hastayı, yerinden edilmiş kişiyi ve sağlık personelini alıkoyup işkence ettiği, 400'den fazla kişiyi öldürdüğü bildirilmişti.Gazze operasyonu sırasında öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 600'e ulaştıFransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP) ordunun verilerine dayandırdığı haberine göre, Gazze Şeridi'nde düzenlenen operasyonda ölen İsrail askerlerinin sayısı 600'e ulaştı.Ajans, "Ordu, 20 yaşındaki asker Nadav Cohen'in öldüğünü bildirdi ve toplam ölü sayısını 600 olarak güncelledi" diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/abd-israile-sagladigi-istihbaratin-sivilleri-hedef-almak-icin-kullanmasindan-supheleniyor-1082254833.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hastane, şifa, filistin sorunu, ortadoğu, abd, soykırım
İsrail ordusu, Şifa Hastanesinden ‘yerle bir ederek’ çekildi
09:36 01.04.2024 (güncellendi: 09:52 01.04.2024)
Kara harekatını sürdüren İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride onlarca ölü bırakarak çekildi.
Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini belirtti.
İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını aktaran görgü tanıkları, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini söyledi.
İsrail ordusu, 13 gün boyunca kuşattığı ve baskın düzenlediği Şifa Hastanesi’nden çekilerek Gazze şehrinin güney batısına mevzilenmeye başlarken, görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ayrıca böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktığını, poliklinik binasını da yıktığını ifade etti.
Şifa Hastanesinde ve hastaneyi çevreleyen Ömer El-Muhtar, İzzeddin el-Kassam, Ebu Hasira, Bekir ve Habbuş sokaklarında onlarca ölü bulunduğunu belirten görgü tanıkları, ordunun, Filistinlilerin Şifa Hastanesinde kurduğu geçici mezarlığı yıktığını, cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.
Filistinli sağlık yetkilileri de hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamanın zor olduğunu söyledi.
Sağlık yetkilileri, ordunun, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarını da imha ettiğini dile getirdi.
İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 10 gün sonra 24 Kasım 2023'te hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekilmişti.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresindeki evlerini yıktığını ve yaktığını açıklamıştı.
Hastane çevresinde hedef alınan evlerin sayısının 1050'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, hastanede ve çevresinde yüzlerce hastayı, yerinden edilmiş kişiyi ve sağlık personelini alıkoyup işkence ettiği, 400'den fazla kişiyi öldürdüğü bildirilmişti.
Gazze operasyonu sırasında öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 600'e ulaştı
Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP) ordunun verilerine dayandırdığı haberine göre, Gazze Şeridi'nde düzenlenen operasyonda ölen İsrail askerlerinin sayısı 600'e ulaştı.
Ajans, "Ordu, 20 yaşındaki asker Nadav Cohen'in öldüğünü bildirdi ve toplam ölü sayısını 600 olarak güncelledi" diye yazdı.