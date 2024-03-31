https://sputniknews.com.tr/20240331/abd-israile-sagladigi-istihbaratin-sivilleri-hedef-almak-icin-kullanmasindan-supheleniyor-1082254833.html

ABD, İsrail'e sağladığı istihbaratın 'sivilleri hedef almak için' kullanmasından şüpheleniyor

ABD, İsrail'e sağladığı istihbaratın 'sivilleri hedef almak için' kullanmasından şüpheleniyor

Sputnik Türkiye

Washington yönetiminin, İsrail'in sivilleri öldüren ve sivil altyapıya zarar veren saldırılar düzenlemek için ABD tarafından sağlanan istihbaratı... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T11:00+0300

2024-03-31T11:00+0300

2024-03-31T11:00+0300

israil- filistin çatışması

abd

washington

israil

istihbarat

anlaşma

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

abd kongresi

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Wall Street Journal gazetesi tarafından kaynaklara dayandırılarak paylaşılan haberde, Filistinli Hamas hareketinin 7 Ekim 2023 saldırısından kısa bir süre sonra İsrail ve ABD arasında istihbarat paylaşımını artıran gizli bir mutabakat imzalandığı vurgulanırken, gazete, söz konusu anlaşmanın Kongredeki Demokrat Parti temsilcileri ve insan hakları aktivistleri arasında giderek artan soru işaretlerine yol açtığını belirtti.ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jason Crow, gazeteye verdiği demeçte, “Beni endişelendiren, istihbarat paylaşımının değerlerimiz ve ulusal güvenlik çıkarlarımızla tutarlı olduğundan emin olmak” ifadelerini kullanırken, aralık ayında ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haynes'ten iki ülke arasındaki bilgi paylaşımı hakkında ayrıntılı bilgi vermesini talep ettiklerinin altını çizdi.Kongre üyesi, İsrail ile ABD arasındaki bu bilgi alışverişinin ABD çıkarlarını ilerletmediğinden endişe duyduklarına dikkat çektiği konuşmasında, üst düzey İsrail askeri ve ABD istihbarat yetkilileri ile görüştüğünü ve sivil kayıpların sayısına ilişkin raporlarında ‘oldukça ciddi tutarsızlıklar’ olduğunu tespit ettiğini de sözlerine ekledi.Aynı zamanda adı açıklanmayan Washington yetkilileri, Wall Street Journal'a, ABD'nin İsrail'e Hamas'ın askeri kanat liderlerinin ve rehinelerin yerini tespit etmede ve İsrail'in sınırlarını izlemede yardımcı olduğunu aktarırken, Gazze Şeridi'nde doğrudan kara veya hava operasyonlarına yönelik istihbarat paylaşmadığını iddia ediyor.Gazeteye konuşan kaynaklar, İsrail ve ABD tarafının imzaladığı ‘istihbarat paylaşımı’ mutabakatındaki hükümleri uyarınca, İsrail'in ABD tarafından sağlanan bilgilerin sivillere ve altyapıya zarar vermek için kullanılmasını önlemekle yükümlü olduğunu da kaydediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240329/abd-genelkurmay-baskani-israil-talep-ettigi-her-seyi-alamiyor-1082193018.html

abd

washington

israil

gazze

gazze şeridi

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abd, washington, israil, istihbarat, anlaşma, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd kongresi