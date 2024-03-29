https://sputniknews.com.tr/20240329/abd-genelkurmay-baskani-israil-talep-ettigi-her-seyi-alamiyor-1082193018.html
ABD Genelkurmay Başkanı: İsrail bizden talep ettiği her teçhizatı alamıyor
ABD Genelkurmay Başkanı: İsrail bizden talep ettiği her teçhizatı alamıyor
Sputnik Türkiye
ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown yaptığı açıklamada İsrail'in talep ettiği her silahı almadığını, talep edilen bazılarının ABD ordusunun hazır olma... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T12:29+0300
2024-03-29T12:29+0300
2024-03-29T12:30+0300
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ABD Genelkurmay Başkanı Brown, açıklamasında İsrail'i desteklemelerine rağmen istedikleri her şeyi alamadıklarını dile getirdi.Washington, uzun süredir müttefiki olan İsrail'e yıllık 3.8 milyar dolar askeri yardım gerçekleştiriyor. ABD İsrail'e hava savunma sistemleri ve mühimmat sevkiyatı yapıyor ancak bazı gruplar Biden yönetiminin İsrail'e verdiği desteği eleştiriyor ve bunun İsrail'e 'cezasızlık hissi' verdiğini dile getiriyor.Brown, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bunun bir kısmı, bizim sağlama kapasitemizin olmadığı ya da şu anda sağlamaya istekli olmadığımız şeyleri istemelerinden kaynaklanıyor" diye ekledi.Daha sonra Brown'ın Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Brown'ın yorumlarının 'müttefik ve ortaklarımıza askeri yardım sağlamadan önce standart bir uygulama' olduğunu söyledi.Donanma Yüzbaşısı Jereal Dorsey yaptığı açıklamada "Talep edilen yardımı sağlama kabiliyetimizi belirlemek için ABD stoklarını ve kendi hazırlık durumumuz üzerindeki olası etkilerini değerlendiriyoruz" diyerek, "ABD politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Hamas'a karşı kendilerini savunan müttefikimiz İsrail'e güvenlik yardımı sağlamaya devam etmektedir" cümlelerini vurguladı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bu hafta başında Washington'da İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmişti. Pentagon tarafından yapılan resmi açıklamada bu görüşmede, İsrail'e güvenlik yardımı konusunun konuşulduğu açıklanmıştı.
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abd, charles q. brown jr, abd genelkurmay başkanlığı, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, yoav gallant, llyod austin, pentagon
abd, charles q. brown jr, abd genelkurmay başkanlığı, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, yoav gallant, llyod austin, pentagon
ABD Genelkurmay Başkanı: İsrail bizden talep ettiği her teçhizatı alamıyor
12:29 29.03.2024 (güncellendi: 12:30 29.03.2024)
ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown yaptığı açıklamada İsrail'in talep ettiği her silahı almadığını, talep edilen bazılarının ABD ordusunun hazır olma durumunu etkileyebileceğini ve kapasite sınırlamaları olduğunu söyledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Brown, açıklamasında İsrail'i desteklemelerine rağmen istedikleri her şeyi alamadıklarını dile getirdi.
Washington, uzun süredir müttefiki olan İsrail'e yıllık 3.8 milyar dolar askeri yardım gerçekleştiriyor. ABD İsrail'e hava savunma sistemleri ve mühimmat sevkiyatı yapıyor ancak bazı gruplar Biden yönetiminin İsrail'e verdiği desteği eleştiriyor ve bunun İsrail'e 'cezasızlık hissi' verdiğini dile getiriyor.
Brown, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bunun bir kısmı, bizim sağlama kapasitemizin olmadığı ya da şu anda sağlamaya istekli olmadığımız şeyleri istemelerinden kaynaklanıyor" diye ekledi.
Daha sonra Brown'ın Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Brown'ın yorumlarının 'müttefik ve ortaklarımıza askeri yardım sağlamadan önce standart bir uygulama' olduğunu söyledi.
Donanma Yüzbaşısı Jereal Dorsey yaptığı açıklamada "Talep edilen yardımı sağlama kabiliyetimizi belirlemek için ABD stoklarını ve kendi hazırlık durumumuz üzerindeki olası etkilerini değerlendiriyoruz" diyerek, "ABD politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Hamas'a karşı kendilerini savunan müttefikimiz İsrail'e güvenlik yardımı sağlamaya devam etmektedir" cümlelerini vurguladı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bu hafta başında Washington'da İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmişti. Pentagon tarafından yapılan resmi açıklamada bu görüşmede, İsrail'e güvenlik yardımı konusunun konuşulduğu açıklanmıştı.