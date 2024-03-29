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Finlandiya: ABD ile yapılan anlaşmanın egemenliğimizi kısıtlayacağı sonucuna varıldı
Finlandiya: ABD ile yapılan anlaşmanın egemenliğimizi kısıtlayacağı sonucuna varıldı
Sputnik Türkiye
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington ile imzalanan askeri anlaşmanın bir bedeli olacağı belirtilerek bunun egemenliklerini... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T11:53+0300
2024-03-29T11:53+0300
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finlandiya dışişleri bakanlığı
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington ile yapılan askeri işbirliği anlaşmasının Helsinki'nin egemenliğini sınırladığını ve bu nedenle anlaşmanın onaylanması için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerektiğini bildirdi.Finlandiya yıllardır sürdürdüğü tarafsızlık politikasını terk ederek Nisan 2023'te NATO'ya katılmıştı. Hemen ardından ABD ile bir Savunma İşbirliği Anlaşması müzakere etmeye başlamış ve Aralık ayında bu anlaşmayı imzalamıştı.Söz konusu bu anlaşmanın onay protokollerinin taslağını hazırlamak üzere Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde bir çalışma grubu oluşturuldu. Bakanlık, bu protokollerin görüş alınmak üzere resmi olarak parlamentoya gönderildiğini duyurdu.Konuya ilişkin yapılan Bakanlık açıklamasında, "Çalışma grubu Savunma İşbirliği Anlaşması'nın Finlandiya'nın egemenliğini kısıtlayacağı sonucuna varmıştır, bu nedenle Parlamento'nun anlaşmayı kabul etmesi için kullanılan oyların üçte iki çoğunluğu gerekmektedir" denildi. Parlamentonun taslak teklif hakkında yorum yapmak için 12 Mayıs'a kadar süresi var.Savunma İşbirliği Anlaşması, Amerikan ordusuna Finlandiya'daki 15 üsse erişim hakkı tanıyor ve Finlandiya topraklarında askeri teçhizat ile malzemelerin konuşlandırılmasının yanı sıra ABD uçak, gemi ve araçlarının serbest dolaşımına da izin veriyor. ABD ordusu mensupları ve kullandıkları tesisler de özel yasal korumalara da sahip olacak.Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandığında Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen bunun 'dünyanın en büyük askeri gücünden bizi savunacaklarına dair bir garanti' olduğunu dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'nin daha önce Moskova ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bölgesel ya da başka bir anlaşmazlığı olmadığını ancak yine de ABD liderliğindeki bloğun yanında yer almayı seçtiğini söyleyerek, "Hiçbir sorun yoktu ancak şimdi olacak. Leningrad Askeri Bölgesi'ni kuracağız ve bazı askeri birlikleri orada yoğunlaştıracağız" cümlelerini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240313/putin-batili-ulkeler-her-seye-gucu-yeten-abdye-guvenmelerine-ragmen-aciz-kaldi-1081642460.html
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finlandiya, abd, nato, rusya, vladimir putin, finlandiya dışişleri bakanlığı
finlandiya, abd, nato, rusya, vladimir putin, finlandiya dışişleri bakanlığı

Finlandiya: ABD ile yapılan anlaşmanın egemenliğimizi kısıtlayacağı sonucuna varıldı

11:53 29.03.2024
© AFP 2023 / JOHANNA GERONFinlandiya- NATO
Finlandiya- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / JOHANNA GERON
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington ile imzalanan askeri anlaşmanın bir bedeli olacağı belirtilerek bunun egemenliklerini sınırladığını bildiklerini ifade etti.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington ile yapılan askeri işbirliği anlaşmasının Helsinki'nin egemenliğini sınırladığını ve bu nedenle anlaşmanın onaylanması için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerektiğini bildirdi.
Finlandiya yıllardır sürdürdüğü tarafsızlık politikasını terk ederek Nisan 2023'te NATO'ya katılmıştı. Hemen ardından ABD ile bir Savunma İşbirliği Anlaşması müzakere etmeye başlamış ve Aralık ayında bu anlaşmayı imzalamıştı.
Söz konusu bu anlaşmanın onay protokollerinin taslağını hazırlamak üzere Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde bir çalışma grubu oluşturuldu. Bakanlık, bu protokollerin görüş alınmak üzere resmi olarak parlamentoya gönderildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan Bakanlık açıklamasında, "Çalışma grubu Savunma İşbirliği Anlaşması'nın Finlandiya'nın egemenliğini kısıtlayacağı sonucuna varmıştır, bu nedenle Parlamento'nun anlaşmayı kabul etmesi için kullanılan oyların üçte iki çoğunluğu gerekmektedir" denildi.
Parlamentonun taslak teklif hakkında yorum yapmak için 12 Mayıs'a kadar süresi var.
Savunma İşbirliği Anlaşması, Amerikan ordusuna Finlandiya'daki 15 üsse erişim hakkı tanıyor ve Finlandiya topraklarında askeri teçhizat ile malzemelerin konuşlandırılmasının yanı sıra ABD uçak, gemi ve araçlarının serbest dolaşımına da izin veriyor. ABD ordusu mensupları ve kullandıkları tesisler de özel yasal korumalara da sahip olacak.
Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandığında Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen bunun 'dünyanın en büyük askeri gücünden bizi savunacaklarına dair bir garanti' olduğunu dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'nin daha önce Moskova ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bölgesel ya da başka bir anlaşmazlığı olmadığını ancak yine de ABD liderliğindeki bloğun yanında yer almayı seçtiğini söyleyerek, "Hiçbir sorun yoktu ancak şimdi olacak. Leningrad Askeri Bölgesi'ni kuracağız ve bazı askeri birlikleri orada yoğunlaştıracağız" cümlelerini dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev'e konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
DÜNYA
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini değerlendiren Putin: O bölgede askerimiz yoktu, artık olacak
13 Mart, 07:34
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