Putin: ABD nükleer test yaparsa biz de yaparız, varoluşumuz tehlikeye girerse de kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Putin, gazeteci Kiselev ile çarpıcı bir röportaj gerçekleştirdi. Sözlerine Ukrayna krizine dair yaşananlar ile başlayan Rus lider, Batılı... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazeteci Dmitriy Kiselev'e verdiği röportajda Rusya'nın iç ve dış siyasetindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Rus lider, Ukrayna krizine ilişkin ise özel askeri harekat başladıktan sonra Batı ülkelerinin Rusya’yı bitireceklerine inandıklarını, ama Rus halkının birliği, Rus finansal ve ekonomik sisteminin gücü ve Rus ordusunun giderek artan potansiyeli karşısında 'aciz' kaldıklarını belirtti.Putin’in sözlerine göre, Batı elitlerinin bir kısmı Rusya gibi büyük bir ülkeyi komşu görmek istemiyor ve parçalara ayırmanın daha iyi olacağını düşünüyor. Ülke liderinin görüşüne göre Batı ülkeleri; özel askeri harekatın başlamasına sevindi. Çünkü Batılı ülkeler, yaptırımlar, Batı silahı ve Ukraynalı aşırı milliyetçilerin eliyle Rusya’yı bitirebileceklerini düşünmüştü.Putin sözlerine şöyle devam etti: 'Batılı ülkeler 'her şeye gücü yeten ABD’ye güvenmelerine rağmen aciz kaldı'‘ABD ordusu Ukrayna’ya girerse onları müdahaleci olarak göreceğiz’Batı ülkelerinin Ukrayna’ya ordu birliklerini gönderme olasılığını değerlendiren Putin, “ABD, asker göndermeyeceğini duyurdu. Amerikan birliklerinin Rus topraklarında ne anlama geldiğini biliyoruz, bunlar müdahaleciler. Ukrayna topraklarında olsalar bile onlara bu şekilde bakacağız. Bunu biliyorlar” dedi.Nükleer savaşa hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Putin: Ülkelerin savaşa doğru gittiğini sanmıyorum, ama yine de buna hazırızPutin, Rusya’nın gerçekten nükleer savaşa hazır olup olmadığı sorusuna, “Askeri ve teknik açıdan elbette hazırız. Nükleer güçlerimiz sürekli savaşa hazır durumda bulunuyor” dedi.Lakin ABD Başkanı Joe Biden’in, geleneksel siyasi okulu temsil ettiğini ve Ukrayna’ya asker göndermeyi reddetmesinin bunu doğruladığını kaydeden Putin, “Orada, Biden dışında da Rus-Amerikan ilişkileri alanında ve stratejik caydırma alanında yeterince uzman var. Bu yüzden ülkelerin savaşa doğru gittiğini sanmıyorum, ama yine de buna hazırız” dedi ve ekledi:‘Rusya’nın nükleer üçlüsü dünyanın en moderni’'Tüm nükleer unsurları geliştiriyorlar ama ABD, nükleer savaş başlatmaya hazır değil’ABD’nin de nükleer güçlerini modernize etmeye çalıştığını belirten Putin, “Bununla ilgili planları hazır. Bunu biliyoruz. Tüm nükleer unsurları geliştiriyorlar. Biz de. Ama bence bu, onların yarın nükleer savaş başlatmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Ama istiyorlarsa ne yapabiliriz? Biz hazırız" diye konuştu.‘ABD nükleer test yaparsa biz de yaparız’Rusya lideri, nükleer silah testleriyle ilgili bir soru üzerine şunu değerlendirmede bulundu:‘Varoluşumuz tehlikeye girerse nükleer silah kullanırız’Putin, Ukrayna’daki çatışma bağlamında nükleer silah kullanmaya hazır olup olmadığı sorusuna şunu dedi:‘ABD’nin hava savunması yatırımlarını geçersiz kıldık’Putin, Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev'e verdiği röportajın devamında, kıtalararası hipersonik 'Avangard' füze sistemi geliştirilmesinin Rusya'yı ABD'nin füze savunma sistemine yaptığı yatırımları boşa çıkarmaya yönelttiğini vurgularken, “Burada ünlü füze savunma sistemlerinin onlara ne kadara mal olduğunu hesaplarsanız, bizim tarafımızdan geliştirilen ve hava savunmasının üstesinden gelmenin ana bileşenlerinden biri olan Avangard, kıtalararası ve menzilini planlama kabiliyetine sahip bir füze ile karşılaştırılamaz bile. Biz onların yaptığı her şeyi, yani tam anlamıyla füze savunma sistemine yaptıkların yatırımların tamamını sıfırlayarak geçersiz kıldık” ifadelerini kullandı.ABD'nin savunma bütçesindeki en büyük deliğin yabancı ülkelerdeki askeri üslerin bakım maliyeti olduğuna dikkat çeken Rus lider, bu nedenle de ABD'nin rekor savunma bütçesine rağmen hipersonik füze teknolojisini geliştiremediğini belirtti.Putin, ABD ile Rusya’nın savunma harcamalarıyla ilgili değerlendirmesinin devamında, “Mesele şu ki, orada (ABD ordusu) sadece maaşlar için değil, dünyanın dört bir yanındaki üslerin bakımı için de çok büyük miktarda para harcanıyor. Ve her şey orada bir kara deliğe gidiyor, sayamıyorsunuz bile. Asıl delik orada. ABD'nin savunma bütçesi 860-870 milyar dolar. Bizim harcamalarımızla kesinlikle kıyaslanamaz” diye konuştu.Biden mı? Trump mı?Daha önce ABD başkanlık seçimlerindeki tercihi ile ilgili sorulara ‘Biden’ yanıtını veren Putin, Kiselev ile yaptığı röportajında tercihiyle ilgili Trump ile arasında geçen bir konuşmayı paylaştı.Donald Trump'ın ABD başkanı olduğu dönemde kendisine ‘Uykucu Joe'nun kazanmasını istiyor musun?’ diye sorduğunu hatırlatan Putin, Trump’ın o zamanki aday Joe Biden'a sempati duyduğu için kendisini azarladığını anlatan Rus lider, “Ama ilginç olan şu ki, başkanlığının son yılında, bugünün başkan adayı olan Bay Trump beni tam da Biden sempatizanı olduğum için azarladı. Bu dört yıldan daha uzun bir süre önceydi. Bir konuşmamızda bana şöyle demişti: Uyuyan Joe'nun kazanmasını mı istiyorsun? Trump, bu soruyu alışılan tarzıyla doğrudan bana yönlendirdiğinde henüz başkandı” şeklinde konuştu.Putin, Trump’ın bu sözlerine rağmen daha sonra sürpriz bir şekilde aday olarak onu desteklediği iddiasıyla ülkesinde zulüm görmeye başladığını anımsatırken, “Bu tamamen saçmalık” diye ekledi.Kiselev, söyleşide, Washington’un Moskova’nın ABD’deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ile ilgili asılsız suçlamalarına rağmen Biden'ın 2011 yılında başkent Moskova'ya gelerek Putin'i başkanlığa adaylığını koymaması için ikna etmesini hatırlatırken, Rus lider, o dönemde yaşananları, “İşte bu tam da müdahalenin işaretidir” diye yorumladı.

