https://sputniknews.com.tr/20240304/putin-rusyanin-dusmandan-cok-dostu-var-1081352596.html

Putin: Rusya’nın düşmandan çok dostu var

Putin: Rusya’nın düşmandan çok dostu var

Sputnik Türkiye

Rusya’nın düşmandan çok dosta sahip olduğunu kaydeden Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost ve düşman olmanın aynı derecede onurlu olduğunu belirtti. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T15:24+0300

2024-03-04T15:24+0300

2024-03-04T15:30+0300

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vladimir putin

dost

ekonomik yaptırım

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ukrayna krizi

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’i Kremlin’de ağırlayan Putin, görüşmede, “Düşmandan çok dostumuz var. Ancak bir meşhur söz daha var, dost olmak kadar düşmanımız olmak da aynı derecede onurlu” ifadesini kullandı.Putin, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaratmaya çalıştığı tehditlerin boş olmadığını ve federal hükümetle bölge idarecilerinin çalışmalarında bunu dikkate alması gerektiğini kaydetti.Rusya’ya yaptırım uygulamayan dost ülkelerle ilişkilerini önemine bir çok platformda değinen Rus lider, yakın zamanda da ülkesinin dost ülkeler ile endüstriyel iş birliğini genişleteceğini belirtmişti.Putin, “Uluslararası endüstriyel teknolojik ittifakları genişletmeyi, Avrasya Ekonomik Topluluğu’ndan, BRICS ülkelerinden ve aslında ortak çalışmaya hazır dünyadaki diğer devletler ve kuruluşlarla işbirliği zincirleri kurmayı amaçlıyoruz” dedi.Rus lider, Federal Meclis konuşmasında ise Rusya'nın dost ülkelerle birlikte gelişmiş teknolojik temel üzerinde, siyasi müdahalelerden arınmış yeni bir küresel finans mimarisi inşa edeceğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240216/putin-rusya-dost-ulkelerle-ittifaklari-genisletecek-1080813408.html

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rusya, vladimir putin, dost, ekonomik yaptırım, yaptırım, ukrayna krizi