https://sputniknews.com.tr/20240216/putin-rusya-dost-ulkelerle-ittifaklari-genisletecek-1080813408.html

Putin: Rusya, dost ülkelerle ittifakları genişletecek

Putin: Rusya, dost ülkelerle ittifakları genişletecek

Sputnik Türkiye

Rus lider Vladimir Putin, Rusya'nın dost ülkeleri ile endüstriyel iş birliğini genişleteceğini belirtti. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T19:22+0300

2024-02-16T19:22+0300

2024-02-16T19:22+0300

dünya

rusya

vladimir putin

rus sanayisi

avrupa ekonomik topluluğu (aet)

brics

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‘Rus Sanayisindeki Yatırım Projelerini Destekleme’ konulu toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın diğer ülkelerle endüstriyel iş birliğini genişleteceğini söyledi.Putin, “Uluslararası endüstriyel teknolojik ittifakları genişletmeyi, Avrasya Ekonomik Topluluğu’ndan, BRICS ülkelerinden ve aslında ortak çalışmaya hazır dünyadaki diğer devletler ve kuruluşlarla işbirliği zincirleri kurmayı amaçlıyoruz” dedi.Rus lider, ülkelerin ihtiyaç duyulan her şeyi kendi platformlarında üretmelerinin imkansız olması nedeniyle bu tür ittifakların gerekli olduğuna ve endüstri destek mekanizmalarını genişletmeye devam edeceklerine vurgu yaparak, “İş dünyası, bilim camiası, işletmelerimiz ve iş gücümüzle birlikte, ülkenin teknolojik egemenliğini güçlendirmek, yerli üretimi ve endüstriyel üretimi genişletmek için belirli sorunları çözeceğiz" cümlelerini kaydetti.Aynı zamanda Rusya'nın kritik sektörlerde kendi ‘teknolojik anahtarlarına’ sahip olması gerektiğini, bilimsel potansiyelin ve insan kaynaklarının burada yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Putin, genel olarak Rus endüstrisinin dış baskılara rağmen istikrarlı bir şekilde çalıştığını ve güvenle geliştiğini, hammadde ve bileşenler için yeni tedarik kanallarının oluşturulduğunu, güvenilir ortaklarla gerekli bağlantıların kurulduğunu kaydetti.

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rusya, vladimir putin, rus sanayisi, avrupa ekonomik topluluğu (aet), brics