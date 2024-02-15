https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-rusya-asiri-milliyetcilik-ve-nazizmin-her-turlu-tezahurune-karsi-mucadele-edecek-1080780761.html
Putin: Rusya, aşırı milliyetçilik ve Nazizmin her türlü tezahürüne karşı mücadele edecek
Putin: Rusya, aşırı milliyetçilik ve Nazizmin her türlü tezahürüne karşı mücadele edecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın aşırı milliyetçilik ve Nazizmin her türlü tezahürüne karşı mücadele edeceğini belirtti. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T21:08+0300
2024-02-15T21:08+0300
2024-02-15T21:08+0300
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Rusya lideri Putin, Sverdlovsk bölgesini ziyaret ederek Rus silah üreticisi Uralvagozavod’un çalışanları ile görüşmesinde Rusya’nın aşırı milliyetçilik ve Nazizmin her türlü tezahürüne karşı mücadele edeceğini söyledi.Putin, “Ukrayna'ya, Ukrayna halkına karşı tavrımıza gelince, bunu yakın zamanda defalarca dile getirdim. Rus vatandaşlarının ezici çoğunluğunun bu tür yaklaşımları paylaştığını düşünüyorum. Aşırı milliyetçiliğin veya Nazizmin her türlü tezahürüne elbette karşı çıkacağız. Orada yaşayan insanlarımızı koruyacağız” diye konuştu.Şirket çalışanlarının da aynı pozisyonu paylaştıklarından emin olduğunu dile getiren Putin, kendisi ve teçhizatları kullananlar adına üretim camiasına teşekkür etti.‘Rusya’da Nazilere merhamet yok ve asla olmayacak’Putin, “Rusya’da Nazilere karşı hiçbir zaman merhamet gösterilmedi ve gösterilmeyecek” vurgusunu yaptı.Ukrayna’daki Rus karşıtı politikacıların ‘küstahça davrandıkları ve başta ABD olmak üzere yurtdışından destek aldıkları için’ SSCB'nin çöküşünden sonra iktidara geldiklerini kaydeden Putin, “İşte her şey bu yüzden oldu. Ve bir zamanlar Nazilerle işbirliği yapanlar bu pozisyonlarda kaldılar ve şimdi de aynısını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/abdli-senator-tuberville-putin-jeopolitik-oyunun-zirvesinde-abd-onu-yenemez-1080779711.html
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vladimir putin, nazizm, rusya
vladimir putin, nazizm, rusya
Putin: Rusya, aşırı milliyetçilik ve Nazizmin her türlü tezahürüne karşı mücadele edecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın aşırı milliyetçilik ve Nazizmin her türlü tezahürüne karşı mücadele edeceğini belirtti.
Rusya lideri Putin, Sverdlovsk bölgesini ziyaret ederek Rus silah üreticisi Uralvagozavod’un çalışanları ile görüşmesinde Rusya’nın aşırı milliyetçilik ve Nazizmin her türlü tezahürüne karşı mücadele edeceğini söyledi.
Putin, “Ukrayna'ya, Ukrayna halkına karşı tavrımıza gelince, bunu yakın zamanda defalarca dile getirdim. Rus vatandaşlarının ezici çoğunluğunun bu tür yaklaşımları paylaştığını düşünüyorum. Aşırı milliyetçiliğin veya Nazizmin her türlü tezahürüne elbette karşı çıkacağız. Orada yaşayan insanlarımızı koruyacağız” diye konuştu.
Şirket çalışanlarının da aynı pozisyonu paylaştıklarından emin olduğunu dile getiren Putin, kendisi ve teçhizatları kullananlar adına üretim camiasına teşekkür etti.
‘Rusya’da Nazilere merhamet yok ve asla olmayacak’
Putin, “Rusya’da Nazilere karşı hiçbir zaman merhamet gösterilmedi ve gösterilmeyecek” vurgusunu yaptı.
Ukrayna’daki Rus karşıtı politikacıların ‘küstahça davrandıkları ve başta ABD olmak üzere yurtdışından destek aldıkları için’ SSCB'nin çöküşünden sonra iktidara geldiklerini kaydeden Putin, “İşte her şey bu yüzden oldu. Ve bir zamanlar Nazilerle işbirliği yapanlar bu pozisyonlarda kaldılar ve şimdi de aynısını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.