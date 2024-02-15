https://sputniknews.com.tr/20240215/abdli-senator-tuberville-putin-jeopolitik-oyunun-zirvesinde-abd-onu-yenemez-1080779711.html

ABD’li Senatör Tuberville: Putin jeopolitik oyunun zirvesinde, ABD onu yenemez

ABD’li Senatör Tuberville: Putin jeopolitik oyunun zirvesinde, ABD onu yenemez

Sputnik Türkiye

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD ile olan jeopolitik mücadeleyi kazandığını ifade etti. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T20:10+0300

2024-02-15T20:10+0300

2024-02-15T20:10+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080755335_0:145:2940:1799_1920x0_80_0_0_9c8533e28510f2474d30051f3d4b1c5c.jpg

FM Talk 1065 radyosunda yayınlanan ‘The Jeff Poor Show’ programına konuk olan ABD’li Senatör Tommy Tuberville, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile jeopolitik mücadeleyi kazandığını, Washington'un onu yenemeyeceğini söyledi.Tuberville, “Putin bu oyunun zirvesinde. Amerikan halkı artık Ukrayna'daki çatışmayı finanse edemez. Diplomatlara ihtiyacımız var, bu dünyayı daha güvenli bir yer haline getiren anlaşmalar yapacak insanlara ihtiyacımız var” dedi.ABD’nin bu mücadelede Rusya'yı yenemeyeceğini, ihtilafın çözümü için bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini belirten Tuberville, “Donald Trump bunu birkaç hafta içinde yapardı” diye konuştu.Trump daha önce ABD başkanı olsaydı Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde bitireceğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Kiev yetkililerinin, Trump formülü de dahil olmak üzere, çatışmanın barışçıl çözümüne hazır olduğundan şüphe ettiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-rusya-afganistanda-vatan-icin-olenlerin-anisini-her-zaman-koruyacak-1080778731.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, vladimir putin