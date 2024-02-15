https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-rusya-afganistanda-vatan-icin-olenlerin-anisini-her-zaman-koruyacak-1080778731.html

Putin: Rusya, Afganistan’da vatan için ölenlerin anısını her zaman koruyacak

Putin: Rusya, Afganistan’da vatan için ölenlerin anısını her zaman koruyacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin 35. yıldönümünde Rusya vatandaşlarının Afgan topraklarında vatanlarını... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T19:19+0300

2024-02-15T19:19+0300

2024-02-15T19:19+0300

dünya

rusya

kremlin

sscb

vladimir putin

afganistan

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080416811_0:0:2262:1273_1920x0_80_0_0_d776343c72de15a79a4f5c4654d29510.jpg

Rusya lideri Putin, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin 35. yıldönümüne adanan gecenin katılımcılarına hitaben yolladığı mesajda, Rusya vatandaşlarının Afgan topraklarında vatanlarını koruyarak cesurca savaşan kahramanların anısını her zaman koruyacağını ifade etti.Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan ilgili telgraf metninde, “Yüzbinlerce asker, subay ve sağlık çalışanı, öğretmen, inşaatçı ve benzeri mesleklerden sivil uzman, en zor koşullarda görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdi. Verilen görevleri yerine getirirken cesaret, asalet ve merhamet ortaya koydu. Afgan topraklarında cesurca savaşan, vatanlarını savunan kahramanların anısını her zaman koruyacağız” ifadeleri yer aldı.Afganistan gazilerinin geçen onlarca yıl içinden tüm zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olan sarsılmaz askeri kardeşliği günümüze taşıdıklarına dikkat çeken Putin, Afganistan savaşına katılanların bugün de gönüllü olarak özel askeri operasyona katıldığının altını çizdi.Rus lider, ayrıca Afganistan gazilerinin o topraklarda hayatını kaybeden silah arkadaşlarının ailelerine destek verdiklerini, ayrıca gençlerin vatansever olarak yetiştirilmesine de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240215/korgeneral-gromov-sscb-afganistandan-basi-dik-abd-ise-utanc-icinde-ayrildi-1080778572.html

rusya

sscb

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, sscb, vladimir putin, afganistan