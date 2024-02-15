https://sputniknews.com.tr/20240215/putin-rusya-afganistanda-vatan-icin-olenlerin-anisini-her-zaman-koruyacak-1080778731.html
Putin: Rusya, Afganistan’da vatan için ölenlerin anısını her zaman koruyacak
Putin: Rusya, Afganistan’da vatan için ölenlerin anısını her zaman koruyacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin 35. yıldönümünde Rusya vatandaşlarının Afgan topraklarında vatanlarını... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T19:19+0300
2024-02-15T19:19+0300
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Rusya lideri Putin, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin 35. yıldönümüne adanan gecenin katılımcılarına hitaben yolladığı mesajda, Rusya vatandaşlarının Afgan topraklarında vatanlarını koruyarak cesurca savaşan kahramanların anısını her zaman koruyacağını ifade etti.Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan ilgili telgraf metninde, “Yüzbinlerce asker, subay ve sağlık çalışanı, öğretmen, inşaatçı ve benzeri mesleklerden sivil uzman, en zor koşullarda görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdi. Verilen görevleri yerine getirirken cesaret, asalet ve merhamet ortaya koydu. Afgan topraklarında cesurca savaşan, vatanlarını savunan kahramanların anısını her zaman koruyacağız” ifadeleri yer aldı.Afganistan gazilerinin geçen onlarca yıl içinden tüm zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olan sarsılmaz askeri kardeşliği günümüze taşıdıklarına dikkat çeken Putin, Afganistan savaşına katılanların bugün de gönüllü olarak özel askeri operasyona katıldığının altını çizdi.Rus lider, ayrıca Afganistan gazilerinin o topraklarda hayatını kaybeden silah arkadaşlarının ailelerine destek verdiklerini, ayrıca gençlerin vatansever olarak yetiştirilmesine de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240215/korgeneral-gromov-sscb-afganistandan-basi-dik-abd-ise-utanc-icinde-ayrildi-1080778572.html
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Putin: Rusya, Afganistan’da vatan için ölenlerin anısını her zaman koruyacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin 35. yıldönümünde Rusya vatandaşlarının Afgan topraklarında vatanlarını koruyarak cesurca savaşan ve hayatını kaybeden kahramanların anısını her zaman koruyacağını belirtti.
Rusya lideri Putin, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin 35. yıldönümüne adanan gecenin katılımcılarına hitaben yolladığı mesajda, Rusya vatandaşlarının Afgan topraklarında vatanlarını koruyarak cesurca savaşan kahramanların anısını her zaman koruyacağını ifade etti.
Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan ilgili telgraf metninde, “Yüzbinlerce asker, subay ve sağlık çalışanı, öğretmen, inşaatçı ve benzeri mesleklerden sivil uzman, en zor koşullarda görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdi. Verilen görevleri yerine getirirken cesaret, asalet ve merhamet ortaya koydu. Afgan topraklarında cesurca savaşan, vatanlarını savunan kahramanların anısını her zaman koruyacağız” ifadeleri yer aldı.
Afganistan gazilerinin geçen onlarca yıl içinden tüm zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olan sarsılmaz askeri kardeşliği günümüze taşıdıklarına dikkat çeken Putin, Afganistan savaşına katılanların bugün de gönüllü olarak özel askeri operasyona katıldığının altını çizdi.
Rus lider, ayrıca Afganistan gazilerinin o topraklarda hayatını kaybeden silah arkadaşlarının ailelerine destek verdiklerini, ayrıca gençlerin vatansever olarak yetiştirilmesine de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.