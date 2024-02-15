Korgeneral Gromov: SSCB Afganistan’dan başı dik, ABD ise utanç içinde ayrıldı
© Sputnik / Leonid Yakutin STFSSCB ordusunun Afganistan’dan çıkarılması
© Sputnik / Leonid Yakutin STF
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Bugün, 15 Şubat’ta Sovyet ordu birliklerinin Afganistan’dan çekilmesinin üzerinden tam 35 yıl geçti. Bu operasyonun komutanı olan Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanlı Korgeneral Boris Gromov, Afganistan savaşına dair anılarını paylaştı.
Afganistan operasyonun komutanı Korgeneral Gromov, Afganistan savaşına dair anılarını paylaştı. Gromov ayrıca Rusya’nın özel askeri operasyonunun nasıl sona ereceğine dair tahminde bulundu.
Afganistan’daki yıllarını anımsayan Gromov, herhangi bir Mücahit birliğine bağlı olmayan Afganların samimi ve çok iyi insanlar olduğunu vurguladı. Gromov, “Onlar fakirlik içinde yaşıyordu, fakat aynı zamanda bilgelik ve insancıllıkla öne çıkıyordu. Onlar bize, Sovyet insanına iyi davranıyordu, biz de onlara iyi davranıyorduk. Onlara çok yardım ettik, inşaatlar yaptık, gıda tedarik ettik. Bunu takdir ediyorlardı” diye konuştu.
Afgan meselesinin arka planını dile getiren General, o dönemde hem ABD’nin hem de NATO’nun SSCB’yi Afganistan’a sürüklemek için her şeyi yaptığını kaydetti:
NATO'nun güney kuvvetleri başkomutanıyla yaptığım görüşmelerde de buna ikna oldum. Onlar bunu saklamıyordu. Afganistan’a birliklerimizi konuşlandırarak Amerika’nın eylemlerinin önüne geçmiş olduk. Afganistan kaderine terk edilemezdi, ona yardım etmek gerekiyordu, ama bu yardımın da farklı bir şekilde, politik ve ekonomik olarak yapılması gerekiyordu.
Rus birliklerin Afganistan’dan başı dik olarak ayrıldığını, Amerikan askerlerinin ise utanç içinde kaçtıklarını vurgulayan Gromov, şöyle konuştu:
Afganistan’da bize bağlı olan tüm görevler yerine getirildi. Afganistan’da 40. Kolordu varken oraya gidip SSCB ile savaşmanın nafile olduğunu Amerikalılar da dahil olmak üzere herkese gösterdik. Amerikalılar hala bunu konuşuyor. Ancak ABD, Sovyet birliklerini Afganistan’da mümkün olduğu kadar uzun süre alıkoymak için her şeyi yapıyordu. Amerikalılar gizlice hareket ediyordu. Eski CIA Başkanı bunu kendi anılarında yazmıştı. ABD her şeyi Pakistanlılar ve Pakistan’ın yanında yer alan Afganlar eliyle yapıyordu. Tabiri caizse iki büyük fark. Biz savaş bayraklarımız açık ve başımız dik bir şekilde oradan ayrıldık. Amerikalılar ise utanç içinde kaçtı. Kulağa tuhaf gelse de biz, arkamızda güzel anılar, çok sayıda inşa edilmiş tesis, yol ve boru hattı bıraktık. ‘Afgan’ gazilerimizden oluşan heyetler Afganistan’a gittiklerinde dost olarak karşılanıyor. Ya Amerikalılar geride ne bıraktı? Kandırdıkları, Kabil’den kalkan uçakların iniş takımlarından düşerek ölen insanlar... Amerikalılar, birliklerimizin geri çekilmemesi, ya da çekilse bile büyük kayıplarımız olması için her şeyi yaptı. Ancak geri çekilme çok zor olsa da neredeyse hiç kayıp verilmeden gerçekleşti.
Afganistan’ın geleceğine ilişkin konuşan General, “Eğer dış güçler keyfi bir şekilde Afganistan’a müdahale etmeyi bırakırsa bana göre Afganlar, kendi yaşamlarını yola koyacak. Bu kadim ve bilge insanlar, kendi ülkelerini tamamen normal hale getirecek güce sahipler” ifadelerini kullandı.
Korgeneral Gromov, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin açıklamasında oradaki durumun son derece endişe verici ve gergin olduğunu, ancak Rusya’nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı:
Bu çatışmaya onlarca ülke dahil olmuş durumda. Jeopolitik ortam gözümüzün önünde değişiyor. Küresel savaşa gelince, olma olasılığı elbette var. Fakat tabiri caizse rakiplerimiz, böyle bir savaşın kazananın olmayacağını anlıyor olmalarını umuyorum. Zaman bakımından tahminde bulunmayacağım. Askerlerimizin cesur ve özgüvenli bir şekilde hareket ettiğini vurgulamak isterim. Şundan hiç şüphem yok ki, özel askeri operasyon bizim zaferimizle sona erecek.