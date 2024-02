Korgeneral Gromov: SSCB Afganistan’dan başı dik, ABD ise utanç içinde ayrıldı

Afganistan’da bize bağlı olan tüm görevler yerine getirildi. Afganistan’da 40. Kolordu varken oraya gidip SSCB ile savaşmanın nafile olduğunu Amerikalılar da dahil olmak üzere herkese gösterdik. Amerikalılar hala bunu konuşuyor. Ancak ABD, Sovyet birliklerini Afganistan’da mümkün olduğu kadar uzun süre alıkoymak için her şeyi yapıyordu. Amerikalılar gizlice hareket ediyordu. Eski CIA Başkanı bunu kendi anılarında yazmıştı. ABD her şeyi Pakistanlılar ve Pakistan’ın yanında yer alan Afganlar eliyle yapıyordu. Tabiri caizse iki büyük fark. Biz savaş bayraklarımız açık ve başımız dik bir şekilde oradan ayrıldık. Amerikalılar ise utanç içinde kaçtı. Kulağa tuhaf gelse de biz, arkamızda güzel anılar, çok sayıda inşa edilmiş tesis, yol ve boru hattı bıraktık. ‘Afgan’ gazilerimizden oluşan heyetler Afganistan’a gittiklerinde dost olarak karşılanıyor. Ya Amerikalılar geride ne bıraktı? Kandırdıkları, Kabil’den kalkan uçakların iniş takımlarından düşerek ölen insanlar... Amerikalılar, birliklerimizin geri çekilmemesi, ya da çekilse bile büyük kayıplarımız olması için her şeyi yaptı. Ancak geri çekilme çok zor olsa da neredeyse hiç kayıp verilmeden gerçekleşti.