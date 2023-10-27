https://sputniknews.com.tr/20231027/rus-buyukelciliginden-sscb-seyahatinden-fotograflarla-sabiha-gokcen-paylasimi-1076795098.html
Rus Büyükelçiliği'nden, SSCB seyahatinden fotoğraflarla Sabiha Gökçen paylaşımı
Rus Büyükelçiliği'nden, SSCB seyahatinden fotoğraflarla Sabiha Gökçen paylaşımı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden İlk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen'in fotoğraflarını içeren paylaşımla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etiketine katkı... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T17:29+0300
2023-10-27T17:29+0300
2023-10-27T17:29+0300
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büyükelçi
rus büyükelçiliği
ankara
rusya
türkiye
sabiha gökçen
uçak
pilot
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İlk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen'in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki (SSCB) uçuş kulüplerinde eğitim aldığına vurgu yapılan paylaşımda, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği şu notları düştü:
https://sputniknews.com.tr/20231027/kremlin-sozcusu-peskovdan-turkiyeye-cumhuriyetin-100-yili-mesaji-1076788213.html
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sscb, büyükelçi, rus büyükelçiliği, ankara, rusya, türkiye, sabiha gökçen, uçak, pilot, eğitim, cumhuriyet
sscb, büyükelçi, rus büyükelçiliği, ankara, rusya, türkiye, sabiha gökçen, uçak, pilot, eğitim, cumhuriyet
Rus Büyükelçiliği'nden, SSCB seyahatinden fotoğraflarla Sabiha Gökçen paylaşımı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden İlk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen'in fotoğraflarını içeren paylaşımla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etiketine katkı yapıldı.
İlk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen'in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki (SSCB) uçuş kulüplerinde eğitim aldığına vurgu yapılan paylaşımda, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği şu notları düştü:
"Nisan-Mayıs 1934'te SSCB'de bulunan Türk havacılık müfrezesinden birkaç uçak 1 Mayıs'taki geçit törenine katıldı. Sabiha Gökçen Koktebel planör eğitimlerinde. Kırım, SSCB, 1935"