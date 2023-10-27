https://sputniknews.com.tr/20231027/kremlin-sozcusu-peskovdan-turkiyeye-cumhuriyetin-100-yili-mesaji-1076788213.html

Kremlin'den Türkiye'ye 'Cumhuriyet'in 100. yılı' mesajı

Kremlin'den Türkiye'ye 'Cumhuriyet'in 100. yılı' mesajı

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en iyi kazanımlarını koruyup katladığını belirterek ülkenin geçtiğimiz yüzyılda geliştiğini, ileri ve etkili bir devlet... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

dmitriy peskov

kremlin

türkiye

türkiye cumhuriyeti

29 ekim cumhuriyet bayramı

türk-rus dostluğu

16 mart 1921 moskova antlaşması'nın 100. yıl dönümünde türk-rus ilişkileri paneli

rus-türk ilişkileri

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Kremlin Sözcüsü Peskov, AA'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu.Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim'de kutlanacağını anımsatan Peskov, "Bu önemli yıl dönümünde ortaklarımızı içtenlikle tebrik etmek istiyorum" ifadesini kullandı.'Rusya'da Türkiye'yi seviyorlar ve başarılarından memnun oluyorlar'Rusya'nın Türkiye'ye bakışına ilişkin mesaj da veren Peskov, "Rusya'da Türkiye'yi seviyorlar ve başarılarından memnun oluyorlar. Türkiye, tarihinin en iyi kazanımlarını koruyup katlamakla kalmadı, geçtiğimiz yüzyılda gelişti, ileri ve etkili bir devlet haline de geldi" diye konuştu.'İlişkilerin daha da güçlenmesini umuyoruz'Rusya ile Türkiye arasında gelişen güvene dayalı ortaklık ilişkilerine büyük değer verdiklerinin altını çizen Peskov, bu ilişkilerin daha da güçlenmesini umduklarını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231023/peskov-bidenin-yeni-dunya-duzenine-iliskin-sozlerine-katiliyoruz-ancak-o-duzeni-abd-kuramayacak-1076634882.html

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dmitriy peskov, kremlin, türkiye, türkiye cumhuriyeti, 29 ekim cumhuriyet bayramı, türk-rus dostluğu, 16 mart 1921 moskova antlaşması'nın 100. yıl dönümünde türk-rus ilişkileri paneli, rus-türk ilişkileri