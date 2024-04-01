https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-gazzede-bir-hastaneyi-vurdu-rt-icin-calisan-gazeteci-ayagini-kaybetti-1082353081.html

İsrail Gazze'de bir hastaneyi vurdu: RT için çalışan gazeteci ayağını kaybetti

İsrail Gazze'de bir hastaneyi vurdu: RT için çalışan gazeteci ayağını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde Russia Today'in (RT) video ajansı Ruptly için çalışan gazeteci Muhammed Ebu Dahruc, İsrail tarafından bir hastaneye düzenlenen saldırıda ağır... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T14:36+0300

2024-04-01T14:36+0300

2024-04-01T14:36+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

russia today (rt)

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İsrail, tüm çağrılara rağmen Gazze'deki sağlık sistemine yönelik saldırılarına devam ediyor.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Deyr el-Belah’taki El Aksa Hastanesi'nde yerinden edilmiş kişilerin ve çeşitli ajansların çadırlarının bulunduğu bölgeye saldırı düzenledi.Hastane içerisinde hareketin ve nüfusun yoğun olduğu zamanda düzenlenen saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu belirtildi.Görgü tanıklarından ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü gazeteci 15 kişi yaralandı.Ruptly tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de Ruptly ile işbirliği yapan bir gazeteci, İsrail saldırısı sonucunda ağır yaralar alarak bir ayağını kaybetti. Meslektaşımız Muhammed Ebu Dahruc, hava saldırısı sırasında El Aksa Hastanesi'nde bulunuyordu. Şu anda yoğun bakımda" dendi.

https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-ordusu-sifa-hastanesinden-yerle-bir-ederek-cekildi-1082331804.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, russia today (rt), gazeteci, saldırı