Ermenistan müttefiklerini belirledi: ABD ve AB

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2024-04-01T10:35+0300
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) ülkenin temel ortakları olarak gördüklerini, ama bunun dış politikada U dönüşü anlamına gelmediğini belirtti.Arjantin’in Todo Noticias televizyonuna konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, “Biz bir demokratik ülkeyiz ve demokratik kurumları güçlendirmek istiyoruz. Örneğin, ABD ve Avrupa Birliği’nin temel ortaklarımız olduğunu görüyoruz. Şimdi Brüksel ve Washington ile ekonomik ve siyasi ilişkileri derinleştiriyoruz” ifadesini kullandı.Yine de bunun Ermenistan’ın dış politikada U dönüşü yaptığı anlamına gelmediğini kaydeden Mirzoyan, sadece ülkenin güvenliğini ve kalkınmasını sağlamak istediklerini belirterek, “Batı’da da iyi ortaklar var” dedi.NATO üyeliğinin gündemde olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı, “Afganistan’daki barışı koruma operasyonlarına katılıyoruz. Kosova’daki varlığımızı artırdık. Bu bir tür işbirliği” diye anlattı.Ermenistan son dönemlerde eski Sovyetler Birliği mekanında faaliyet gösteren kuruluşlardaki katılım düzeyini önemli ölçüde azalttı. Başbakan Nikol Paşinyan geçen yılın ekim ayında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) hükümetler arası konsey toplantılarına ve ardından BDT Zirvesi’ne katılmamıştı.Ülke lideri, kasım ayında da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un başkenti Minsk’teki zirvesine de katılmayı reddetmişti. Paşinya, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, KGAÖ’deki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.Rusya ne diyor?Erivan’ın son dönemdeki ‘Batı odaklı tutumunu’ yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan yönetiminin zorlama bahanelerle kasıtlı olarak Rusya ile ilişkilerin bozulmasına yol açtığını söyledi.Lavrov, Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin durumunun Moskova ile ilişkileri kasıtlı olarak bozan Erivan yönetiminin tutumu nedeniyle iyimserlik uyandırmadığını vurguladı.Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Batı’nın Ermenistan’ı yanına almaya çalışmasındaki asıl amacın farklı olduğunun altını çiziyor.Zaharova, asıl amacın Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışı sağlamak değil, 'Batı'nın son derece yıkıcı yaklaşımlarını Güney Kafkasya'ya daha fazla sokmak, bölgede yeni bölünme hatları yaratmak, bölge ülkelerini Rusya karşıtı politikaları tatbik etmeye zorlamak, bu ülkelerin Moskova ile asırlık bağlarını yok etmek, mevcut bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği mekanizmalarını baltalamak' amacına hizmet ettiğinin altını çizdi.Zaharova açıklamasını, "Erivan'ın neden bahsettiğimizi anlamamış gibi davranması büyük bir sorundur. Neticede Ermenistan tüm dünyanın gözleri önünde, Ermeni halkının temel çıkarlarıyla tamamen çelişen, kolektif Batı'nın son derece tehlikeli planlarının uygulanması için bir araç haline getiriliyor" cümleleriyle sonlandırdı.
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ermenistan, abd, avrupa, avrupa birliği, müttefik, rusya, azerbaycan, güney kafkasya, bakü, erivan

Ermenistan müttefiklerini belirledi: ABD ve AB

10:35 01.04.2024
© AP Photo / Brendan SmialowskiErmenistan ABD
Ermenistan ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski
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Rusya, İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin komşusu olan Ermenistan'ın Kafkaslardan uzakta müttefik arayışı, komşularıyla ilişkileri daha da gerginleştirirken, Bakü’nün ‘bölgesel barışı Washington’da arama’ çağrılarına kulak tıkayan Erivan, ana müttefiklerini seçti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) ülkenin temel ortakları olarak gördüklerini, ama bunun dış politikada U dönüşü anlamına gelmediğini belirtti.
Arjantin’in Todo Noticias televizyonuna konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, “Biz bir demokratik ülkeyiz ve demokratik kurumları güçlendirmek istiyoruz. Örneğin, ABD ve Avrupa Birliği’nin temel ortaklarımız olduğunu görüyoruz. Şimdi Brüksel ve Washington ile ekonomik ve siyasi ilişkileri derinleştiriyoruz” ifadesini kullandı.
Yine de bunun Ermenistan’ın dış politikada U dönüşü yaptığı anlamına gelmediğini kaydeden Mirzoyan, sadece ülkenin güvenliğini ve kalkınmasını sağlamak istediklerini belirterek, “Batı’da da iyi ortaklar var” dedi.
NATO üyeliğinin gündemde olmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı, “Afganistan’daki barışı koruma operasyonlarına katılıyoruz. Kosova’daki varlığımızı artırdık. Bu bir tür işbirliği” diye anlattı.
Ermenistan son dönemlerde eski Sovyetler Birliği mekanında faaliyet gösteren kuruluşlardaki katılım düzeyini önemli ölçüde azalttı. Başbakan Nikol Paşinyan geçen yılın ekim ayında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) hükümetler arası konsey toplantılarına ve ardından BDT Zirvesi’ne katılmamıştı.
Ülke lideri, kasım ayında da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un başkenti Minsk’teki zirvesine de katılmayı reddetmişti. Paşinya, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, KGAÖ’deki faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya ne diyor?

Erivan’ın son dönemdeki ‘Batı odaklı tutumunu’ yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan yönetiminin zorlama bahanelerle kasıtlı olarak Rusya ile ilişkilerin bozulmasına yol açtığını söyledi.
Lavrov, Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin durumunun Moskova ile ilişkileri kasıtlı olarak bozan Erivan yönetiminin tutumu nedeniyle iyimserlik uyandırmadığını vurguladı.
Lavrov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ermenistan'daki mevcut durum hakkında daha önce de yorum yapmak zorunda kalmıştım: Bu durum kesinlikle iyimserlik uyandırmıyor. Açıkça söylemek gerekirse, Ermenistan yönetimi zorlama bahanelerle, son üç-üç buçuk yılın tarihini çarpıtarak kasıtlı olarak Rusya Federasyonu ile ilişkilerin çöküşüne doğru yol alıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Batı’nın Ermenistan’ı yanına almaya çalışmasındaki asıl amacın farklı olduğunun altını çiziyor.
Zaharova, asıl amacın Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışı sağlamak değil, 'Batı'nın son derece yıkıcı yaklaşımlarını Güney Kafkasya'ya daha fazla sokmak, bölgede yeni bölünme hatları yaratmak, bölge ülkelerini Rusya karşıtı politikaları tatbik etmeye zorlamak, bu ülkelerin Moskova ile asırlık bağlarını yok etmek, mevcut bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği mekanizmalarını baltalamak' amacına hizmet ettiğinin altını çizdi.
Zaharova açıklamasını, "Erivan'ın neden bahsettiğimizi anlamamış gibi davranması büyük bir sorundur. Neticede Ermenistan tüm dünyanın gözleri önünde, Ermeni halkının temel çıkarlarıyla tamamen çelişen, kolektif Batı'nın son derece tehlikeli planlarının uygulanması için bir araç haline getiriliyor" cümleleriyle sonlandırdı.
Azerbaycan ABD Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
DÜNYA
Bakü’den Erivan’a çağrı: Barışı Washington’da arama
22 Kasım 2023, 10:04
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