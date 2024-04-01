https://sputniknews.com.tr/20240401/erdal-besikcioglu-secim-sonuclarini-erik-dali-ile-kutladi-1082363658.html

Erdal Beşikçioğlu seçim sonuçlarını ‘Erik Dalı’ ile kutladı

Erdal Beşikçioğlu seçim sonuçlarını ‘Erik Dalı’ ile kutladı

Sputnik Türkiye

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, seçim sonuçlarını ‘Erik Dalı’ oynayarak kutladı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T18:49+0300

2024-04-01T18:49+0300

2024-04-01T18:49+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

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Ankara’nın en büyük 5'inci ilçesi olan Etimesgut'ta 20 yıl belediye başkanlığı yapan MHP'li Enver Demirel'e karşı CHP, "Behzat Ç" karakteriyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdi.Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıktan 1'inci çıktı.Beşikçioğlu, 202 bin 853 oy ile yüzde 56,58'lik oy oranına ulaştı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise 116 bin 954 oy alarak yüzde 32,62'de kaldı ve yarışta 2'nci sırada yer aldı.464 bin 643 seçmenin bulunduğu ilçede seçime katılım oranı yüzde 79,73 olarak gerçekleşti.Erik dalı ile kutlamaBeşikçiooğlu, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.İlk kez 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanlığı’na seçilen Demirel, 2004 seçiminde AK Parti adayına karşı kaybetti.2009'da MHP'den tekrar seçilen Demirel, 2014 ve 2019 seçimini de kazanmıştı.

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