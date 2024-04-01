https://sputniknews.com.tr/20240401/ankarada-secim-sonuclari-ilce-ilce-oy-oranlari-1082338248.html
Ankara'da seçim sonuçları: İlçe ilçe oy oranları
Ankara'da seçim sonuçları: İlçe ilçe oy oranları
Sputnik Türkiye
Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı değişmedi. CHP'nin adayı Mansur Yavaş, ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş 2019'daki oy oranını... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T12:59+0300
2024-04-01T12:59+0300
2024-04-01T13:01+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ankara
mansur yavaş
turgut altınok
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Mansur Yavaş ikinci kez kazandı. Yavaş rakibi Cumhur ittifakı adayı Turgut Altınok'tan yüzde 28 daha fazla oy aldı. Yüzde 60 oyla başkan seçildi. Altınok yüzde 31,9'da kaldı.CHP 16 ilçe kazandı, belediye meclisinde çoğunluk aldıCHP 2019 seçimlerinde Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'ı kazanmıştı. Bu kez kazanılan ilçe sayısı 16'ya yükseldi. Belediye Meclisi'nde de çoğunluk CHP'ye geçti.Yavaş, "Seçimi milletin doğrudan kendisinin oluşturduğu ittifak kazandı. Söz veriyorum, önceki dönemimizde olduğu gib şeffaf, katılımcı hesep verilebilir anlayışla yöneteceğiz. Kimsenin yatağa aç girmesine izin vermeyceğiz." açıklamasında bulundu.Turgut Altınok ise seçim sonuçlarının ardından halkın iradesine saygı duyduğunu belirtti.Keçiören'de kim kazandı?Gölbaşı'nda kim kazandı?Mamak'ta kim kazandı?Altındağ'da kim kazandı?Ayaş'ta kim kazandı?Bala'da kim kazandı?Beypazarı'nda kim kazandı?Çamlıdere'de kim kazandı?Çankaya'da kim kazandı?Çubuk'ta kim kazandı?Elmadağ'da kim kazandı?Kızılcahamam'da kim kazandı?Yenimahalle'de kim kazandı?Sincan'da kim kazandı?Kahramankazan'da kim kazandı?Etimesgut'ta kim kazandı?
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Ankara'da seçim sonuçları: İlçe ilçe oy oranları
12:59 01.04.2024 (güncellendi: 13:01 01.04.2024)
Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı değişmedi. CHP'nin adayı Mansur Yavaş, ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş 2019'daki oy oranını 10 puan artırdı. CHP Başkent'te, 3 olan ilçe belediyesi sayısını da 16'ya çıkardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Mansur Yavaş
ikinci kez kazandı. Yavaş rakibi Cumhur ittifakı adayı Turgut Altınok'tan yüzde 28 daha fazla oy aldı. Yüzde 60 oyla başkan seçildi. Altınok yüzde 31,9'da kaldı.
CHP 16 ilçe kazandı, belediye meclisinde çoğunluk aldı
CHP 2019 seçimlerinde Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'ı kazanmıştı. Bu kez kazanılan ilçe sayısı 16'ya yükseldi. Belediye Meclisi'nde de çoğunluk CHP'ye geçti.
Yavaş, "Seçimi milletin doğrudan kendisinin oluşturduğu ittifak kazandı. Söz veriyorum, önceki dönemimizde olduğu gib şeffaf, katılımcı hesep verilebilir anlayışla yöneteceğiz. Kimsenin yatağa aç girmesine izin vermeyceğiz." açıklamasında bulundu.
Turgut Altınok ise seçim sonuçlarının ardından halkın iradesine saygı duyduğunu belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
Mansur Yavaş
60.35
Cumhur İttfakı
Turgut Altınok
31.69
Keçiören
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
Mesut Özarslan
47.79
AK Parti
Zafer Çoktan
38.53
Gölbaşı
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
Yakup Odabaşı
44.33
BBP
Gökhan Koçak
25.40
Mamak
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
Gündüz Şahin
52.82
AK Parti
Asım Balcı
36.19
Altındağ
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
RAMAZAN DEĞERLİ
37.55
AK Parti
VEYSEL TİRYAKİ
47.45
Ayaş
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
İzzet Demircioğlu
43.79
AK Parti
Yüksel Kirazdibi
33.03
Bala
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
AK Parti
AHMET BURAN
40.17
CHP
İSA KAPLAN
34.95
Beypazarı'nda kim kazandı?
Beypazarı
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
ÖZER KASAP
48.53
AK Parti
TUNCER KAPLAN
28.39
Çamlıdere'de kim kazandı?
Çamlıdere
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
Adem Ceylan
49.56
AK Parti
Caner Can
26.19
Çankaya
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
Hüseyin Can
65.13
AK Parti
Duhan Kalkan
15.53
Çubuk
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
AK Parti
BAKİ DEMİRBAŞ
43.27
Yeniden Refah
MUSTAFA ERDOĞAN
27.49
Elmadağ
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
A. BARIŞ AŞKIN
53.79
AK Parti
EYYÜP TEKİNER
36.43
Kızılcahamam'da kim kazandı?
Kızılcahamam
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
AK Parti
SÜLEYMAN ACAR
44.59
CHP
COŞKUN ÜNAL
42.21
Yenimahalle'de kim kazandı?
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
FETHİ YAŞAR
59.16
AK Parti
ABDULKADİR AYDOĞAN
31.03
Sincan
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
AK Parti
MURAT ERCAN
44.07
CHP
VEYSEL ALKAN
30.74
Kahramankazan'da kim kazandı?
Kahramankazan
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
SELİM ÇIRPANOĞLU
49.55
AK Parti
SERHAT OĞUZ
43.79
Etimesgut'ta kim kazandı?
Etimesgut
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
Erdal Beşikçioğlu
56.58
MHP
Enver Demirel
32.62