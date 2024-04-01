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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Ankara'da seçim sonuçları: İlçe ilçe oy oranları
Ankara'da seçim sonuçları: İlçe ilçe oy oranları
Sputnik Türkiye
Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı değişmedi. CHP'nin adayı Mansur Yavaş, ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş 2019'daki oy oranını... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Mansur Yavaş ikinci kez kazandı. Yavaş rakibi Cumhur ittifakı adayı Turgut Altınok'tan yüzde 28 daha fazla oy aldı. Yüzde 60 oyla başkan seçildi. Altınok yüzde 31,9'da kaldı.CHP 16 ilçe kazandı, belediye meclisinde çoğunluk aldıCHP 2019 seçimlerinde Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'ı kazanmıştı. Bu kez kazanılan ilçe sayısı 16'ya yükseldi. Belediye Meclisi'nde de çoğunluk CHP'ye geçti.Yavaş, "Seçimi milletin doğrudan kendisinin oluşturduğu ittifak kazandı. Söz veriyorum, önceki dönemimizde olduğu gib şeffaf, katılımcı hesep verilebilir anlayışla yöneteceğiz. Kimsenin yatağa aç girmesine izin vermeyceğiz." açıklamasında bulundu.Turgut Altınok ise seçim sonuçlarının ardından halkın iradesine saygı duyduğunu belirtti.Keçiören'de kim kazandı?Gölbaşı'nda kim kazandı?Mamak'ta kim kazandı?Altındağ'da kim kazandı?Ayaş'ta kim kazandı?Bala'da kim kazandı?Beypazarı'nda kim kazandı?Çamlıdere'de kim kazandı?Çankaya'da kim kazandı?Çubuk'ta kim kazandı?Elmadağ'da kim kazandı?Kızılcahamam'da kim kazandı?Yenimahalle'de kim kazandı?Sincan'da kim kazandı?Kahramankazan'da kim kazandı?Etimesgut'ta kim kazandı?
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Ankara'da seçim sonuçları: İlçe ilçe oy oranları

12:59 01.04.2024 (güncellendi: 13:01 01.04.2024)
© AA / Osmancan GürdoğanAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Mansur Yavaş kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı değişmedi. CHP'nin adayı Mansur Yavaş, ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş 2019'daki oy oranını 10 puan artırdı. CHP Başkent'te, 3 olan ilçe belediyesi sayısını da 16'ya çıkardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Mansur Yavaş ikinci kez kazandı. Yavaş rakibi Cumhur ittifakı adayı Turgut Altınok'tan yüzde 28 daha fazla oy aldı. Yüzde 60 oyla başkan seçildi. Altınok yüzde 31,9'da kaldı.

CHP 16 ilçe kazandı, belediye meclisinde çoğunluk aldı

CHP 2019 seçimlerinde Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'ı kazanmıştı. Bu kez kazanılan ilçe sayısı 16'ya yükseldi. Belediye Meclisi'nde de çoğunluk CHP'ye geçti.

Yavaş, "Seçimi milletin doğrudan kendisinin oluşturduğu ittifak kazandı. Söz veriyorum, önceki dönemimizde olduğu gib şeffaf, katılımcı hesep verilebilir anlayışla yöneteceğiz. Kimsenin yatağa aç girmesine izin vermeyceğiz." açıklamasında bulundu.

Turgut Altınok ise seçim sonuçlarının ardından halkın iradesine saygı duyduğunu belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi


Siyasi Parti


Aday


Oy Oranı


CHP


Mansur Yavaş


60.35


Cumhur İttfakı


Turgut Altınok


31.69

Keçiören'de kim kazandı?

Keçiören


Siyasi Parti


Aday


Oy Oranı


CHP


Mesut Özarslan


47.79


AK Parti


Zafer Çoktan


38.53

Gölbaşı'nda kim kazandı?

Gölbaşı


Siyasi Parti


Aday


Oy Oranı


CHP


Yakup Odabaşı


44.33


BBP


Gökhan Koçak


25.40

Mamak'ta kim kazandı?

Mamak


Siyasi Parti


Aday


Oy Oranı


CHP


Gündüz Şahin


52.82


AK Parti


Asım Balcı


36.19

Altındağ'da kim kazandı?

Altındağ



Siyasi Parti



Aday



Oy Oranı

CHP



RAMAZAN DEĞERLİ



37.55


AK Parti


VEYSEL TİRYAKİ


47.45

Ayaş'ta kim kazandı?

Ayaş




Siyasi Parti




Aday




Oy Oranı


CHP

İzzet Demircioğlu


43.79


AK Parti



Yüksel Kirazdibi

33.03

Bala'da kim kazandı?

Bala

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

AK Parti

AHMET BURAN

40.17

CHP

İSA KAPLAN

34.95

Beypazarı'nda kim kazandı?

Beypazarı

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

CHP

ÖZER KASAP

48.53

AK Parti

TUNCER KAPLAN

28.39

Çamlıdere'de kim kazandı?

Çamlıdere

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

Adem Ceylan

49.56

AK Parti

Caner Can

26.19

Çankaya'da kim kazandı?

Çankaya

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

CHP

Hüseyin Can

65.13

AK Parti

Duhan Kalkan

15.53

Çubuk'ta kim kazandı?

Çubuk

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

AK Parti

BAKİ DEMİRBAŞ

43.27

Yeniden Refah

MUSTAFA ERDOĞAN

27.49

Elmadağ'da kim kazandı?

Elmadağ

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

CHP

A. BARIŞ AŞKIN

53.79

AK Parti

EYYÜP TEKİNER

36.43

Kızılcahamam'da kim kazandı?

Kızılcahamam

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

AK Parti

SÜLEYMAN ACAR

44.59

CHP

COŞKUN ÜNAL

42.21

Yenimahalle'de kim kazandı?

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

CHP

FETHİ YAŞAR

59.16

AK Parti

ABDULKADİR AYDOĞAN

31.03

Sincan'da kim kazandı?

Sincan

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

AK Parti

MURAT ERCAN

44.07

CHP

VEYSEL ALKAN

30.74

Kahramankazan'da kim kazandı?

Kahramankazan

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

CHP

SELİM ÇIRPANOĞLU

49.55

AK Parti

SERHAT OĞUZ

43.79

Etimesgut'ta kim kazandı?

Etimesgut


Siyasi Parti


Aday


Oy Oranı


CHP


Erdal Beşikçioğlu


56.58


MHP


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