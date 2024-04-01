https://sputniknews.com.tr/20240401/ankarada-secim-sonuclari-ilce-ilce-oy-oranlari-1082338248.html

Ankara'da seçim sonuçları: İlçe ilçe oy oranları

Ankara'da seçim sonuçları: İlçe ilçe oy oranları

Sputnik Türkiye

Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı değişmedi. CHP'nin adayı Mansur Yavaş, ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş 2019'daki oy oranını... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T12:59+0300

2024-04-01T12:59+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Mansur Yavaş ikinci kez kazandı. Yavaş rakibi Cumhur ittifakı adayı Turgut Altınok'tan yüzde 28 daha fazla oy aldı. Yüzde 60 oyla başkan seçildi. Altınok yüzde 31,9'da kaldı.CHP 16 ilçe kazandı, belediye meclisinde çoğunluk aldıCHP 2019 seçimlerinde Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'ı kazanmıştı. Bu kez kazanılan ilçe sayısı 16'ya yükseldi. Belediye Meclisi'nde de çoğunluk CHP'ye geçti.Yavaş, "Seçimi milletin doğrudan kendisinin oluşturduğu ittifak kazandı. Söz veriyorum, önceki dönemimizde olduğu gib şeffaf, katılımcı hesep verilebilir anlayışla yöneteceğiz. Kimsenin yatağa aç girmesine izin vermeyceğiz." açıklamasında bulundu.Turgut Altınok ise seçim sonuçlarının ardından halkın iradesine saygı duyduğunu belirtti.Keçiören'de kim kazandı?Gölbaşı'nda kim kazandı?Mamak'ta kim kazandı?Altındağ'da kim kazandı?Ayaş'ta kim kazandı?Bala'da kim kazandı?Beypazarı'nda kim kazandı?Çamlıdere'de kim kazandı?Çankaya'da kim kazandı?Çubuk'ta kim kazandı?Elmadağ'da kim kazandı?Kızılcahamam'da kim kazandı?Yenimahalle'de kim kazandı?Sincan'da kim kazandı?Kahramankazan'da kim kazandı?Etimesgut'ta kim kazandı?

ankara

çankaya

yenimahalle

çubuk

kahramankazan

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