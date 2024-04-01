https://sputniknews.com.tr/20240401/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1082333947.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Sputnik Türkiye
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 32,3814'ten tamamladı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T10:55+0300
2024-04-01T10:55+0300
2024-04-01T11:44+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
kur
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Dolar/TL 32,43 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,4290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 34,9920, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 40,9500 seviyesinde bulunuyor.Cuma günü yüzde 0,1 azalışla günü 104,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi şu sıralarda yatay seyrediyor.Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.Gram altın fiyatı ne kadar?Altının gramı 2 bin 355 lira liradan işlem görüyor Çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 580 liradan satılıyor. Altının gramı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 355 lira seviyesinden işlem görüyor.Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel artış gösteren altının gram fiyatı günü yüzde 0,2 primle 2 bin 325 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 1 artışla 2 bin 355 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 580 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı da önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2.260 dolara yükselerek rekor tazeledi.
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dolar ne kadar, altın fiyatları ne kadar? gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
dolar ne kadar, altın fiyatları ne kadar? gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Dolar kuru bugün ne kadar?
10:55 01.04.2024 (güncellendi: 11:44 01.04.2024)
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 32,3814'ten tamamladı.
Dolar/TL 32,43 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,4290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 34,9920, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 40,9500 seviyesinde bulunuyor.
Cuma günü yüzde 0,1 azalışla günü 104,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi şu sıralarda yatay seyrediyor.
Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Gram altın fiyatı ne kadar?
Altının gramı 2 bin 355 lira liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 580 liradan satılıyor.
Altının gramı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 355 lira seviyesinden işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel artış gösteren altının gram fiyatı günü yüzde 0,2 primle 2 bin 325 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 1 artışla 2 bin 355 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 580 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2.260 dolara yükselerek rekor tazeledi.