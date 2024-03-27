https://sputniknews.com.tr/20240327/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1082085094.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, euro 34,9070 liradan güne başladı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T10:15+0300
2024-03-27T10:15+0300
2024-03-27T10:15+0300
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Serbest piyasada 32,2250 liradan alınan dolar, 32,2270 liradan satılıyor. 34,9050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9070 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,1990 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9430 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 258 lira, çeyrek altın 3 bin 657 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 587 liradan el değiştiriyor.Altının ons fiyatı, 2 bin 179 dolar.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.834 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.03 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.03.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 70.070 seviyesinde.
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dolar kuru bugün ne kadar?,dolar ne kadar,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,çeyrek ne kadar
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, euro 34,9070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2250 liradan alınan dolar, 32,2270 liradan satılıyor. 34,9050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,1990 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9430 lira olmuştu.
Gram altın 2 bin 258 lira, çeyrek altın 3 bin 657 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 587 liradan el değiştiriyor.
Altının ons fiyatı, 2 bin 179 dolar.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.834 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 85.03 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.03.
Kripto para birimi Bitcoin 70.070 seviyesinde.