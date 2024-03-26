https://sputniknews.com.tr/20240326/dolar-yeniden-yukselise-gecti-1082048943.html
Dolar yeniden yükselişe geçti
Dolar yeniden yükselişe geçti
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1780 liradan, euro 34,9440 liradan güne başladı. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T10:17+0300
2024-03-26T10:17+0300
2024-03-26T10:17+0300
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Serbest piyasada 32,1760 liradan alınan dolar, 32,1780 liradan satılıyor. 34,9420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9440 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,1490 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8350 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 244 lira, çeyrek altın 3 bin 636 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 501 liradan el değiştiriyor.Altının ons fiyatı, 2 bin 170 dolar.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.022 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.25 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.25.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 70.885 seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240325/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1082016129.html
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dolar kuru bugün ne kadar? (26 mart 2024 dolar kuru fiyatları),altın fiyatları ne kadar? gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 mart 2024 güncel altın kuru fiyatları
dolar kuru bugün ne kadar? (26 mart 2024 dolar kuru fiyatları),altın fiyatları ne kadar? gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 mart 2024 güncel altın kuru fiyatları
Dolar yeniden yükselişe geçti
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1780 liradan, euro 34,9440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,1760 liradan alınan dolar, 32,1780 liradan satılıyor. 34,9420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9440 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,1490 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8350 lira olmuştu.
Gram altın 2 bin 244 lira, çeyrek altın 3 bin 636 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 501 liradan el değiştiriyor.
Altının ons fiyatı, 2 bin 170 dolar.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.022 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 86.25 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.25.
Kripto para birimi Bitcoin 70.885 seviyesinde.