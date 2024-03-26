https://sputniknews.com.tr/20240326/dolar-yeniden-yukselise-gecti-1082048943.html

Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar yeniden yükselişe geçti

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1780 liradan, euro 34,9440 liradan güne başladı. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T10:17+0300

2024-03-26T10:17+0300

2024-03-26T10:17+0300

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Serbest piyasada 32,1760 liradan alınan dolar, 32,1780 liradan satılıyor. 34,9420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9440 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 32,1490 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8350 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 244 lira, çeyrek altın 3 bin 636 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 501 liradan el değiştiriyor.Altının ons fiyatı, 2 bin 170 dolar.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.022 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.25 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.25.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 70.885 seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240325/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1082016129.html

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