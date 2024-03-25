https://sputniknews.com.tr/20240325/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1082016129.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0740 liradan, euro 34,6930 liradan haftaya başladı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T09:33+0300

2024-03-25T09:33+0300

2024-03-25T09:33+0300

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Serbest piyasada 32,0720 liradan alınan dolar, 32,0740 liradan satılıyor. 34,6910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,6930 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 232 lira, çeyrek altın 3 bin 612 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 405 liradan el değiştiriyor.Altının ons fiyatı, 2 bin 166 dolar.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.111 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.41 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.41.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 67.120 seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240322/faiz-karari-ardindan-dusus-yasanmisti-dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1081940064.html

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