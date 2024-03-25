https://sputniknews.com.tr/20240325/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1082016129.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0740 liradan, euro 34,6930 liradan haftaya başladı. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T09:33+0300
2024-03-25T09:33+0300
2024-03-25T09:33+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
gram altın
çeyrek altın
cumhuriyet altını
bitcoin
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg
Serbest piyasada 32,0720 liradan alınan dolar, 32,0740 liradan satılıyor. 34,6910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,6930 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 232 lira, çeyrek altın 3 bin 612 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 405 liradan el değiştiriyor.Altının ons fiyatı, 2 bin 166 dolar.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.111 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.41 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.41.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 67.120 seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240322/faiz-karari-ardindan-dusus-yasanmisti-dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1081940064.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743407_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_264e7b7c3d1ee602ba60b97546cc56fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolr kuru bugün ne kadar, dolar kaç lira,bir dolr kaç tl,euro son durum,kapalıçarşı altın,borsa istanbul
dolr kuru bugün ne kadar, dolar kaç lira,bir dolr kaç tl,euro son durum,kapalıçarşı altın,borsa istanbul
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0740 liradan, euro 34,6930 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,0720 liradan alınan dolar, 32,0740 liradan satılıyor. 34,6910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,6930 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.
Gram altın 2 bin 232 lira, çeyrek altın 3 bin 612 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 405 liradan el değiştiriyor.
Altının ons fiyatı, 2 bin 166 dolar.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.111 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 85.41 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.41.
Kripto para birimi Bitcoin 67.120 seviyesinde.