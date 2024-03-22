https://sputniknews.com.tr/20240322/faiz-karari-ardindan-dusus-yasanmisti-dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1081940064.html
Faiz kararı ardından düşüş yaşanmıştı: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Faiz kararı ardından düşüş yaşanmıştı: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1550 liradan, euro 34,8600 liradan güne başladı. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:31+0300
2024-03-22T09:31+0300
2024-03-22T09:31+0300
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Serbest piyasada 32,1530 liradan alınan dolar, 32,1550 liradan satılıyor. 34,8580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,8600 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,8970 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8150 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 246 lira, çeyrek altın 3 bin 638 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 506 liradan el değiştiriyor.Altının ons fiyatı, 2 bin 173 dolar.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.140 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 84.86 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.86.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin 66.418 seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240321/tcmb-faiz-kararinin-ardindan-dolartl-geriledi-1081915002.html
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dolar ne kadar,dolar son durum,dolar düşüş,dolar rekor,gram altın fiyatları
dolar ne kadar,dolar son durum,dolar düşüş,dolar rekor,gram altın fiyatları
Faiz kararı ardından düşüş yaşanmıştı: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1550 liradan, euro 34,8600 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,1530 liradan alınan dolar, 32,1550 liradan satılıyor. 34,8580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,8600 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,8970 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8150 lira olmuştu.
Gram altın 2 bin 246 lira, çeyrek altın 3 bin 638 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 506 liradan el değiştiriyor.
Altının ons fiyatı, 2 bin 173 dolar.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.140 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 84.86 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.86.
Kripto para birimi Bitcoin 66.418 seviyesinde.