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Faiz kararının ardından dolarda hareketlilik
Faiz kararının ardından dolarda hareketlilik
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T14:57+0300
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Karar metnindeki, "Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir." ifadesi de dikkati çekti.Analistler, söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu.TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı.Analistler, PPK metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi.Dolar düştüKarar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı sonrası yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,0230 seviyesine inerken, euro/TL de yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 35,0110'a geriledi. Avro/TL karar öncesi 35,5140 seviyesinde bulunuyordu.Altının gram fiyatı da Merkez Bankasının faiz kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken, söz konusu kararında ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi.BIST 100 dengelendiBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 9.075,00 puanda dengelendi. Endeks karar öncesinde de 9.079,00 puanda seyrediyordu.Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.​​​​​​​
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tcmb, dolar, dolar/tl
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Faiz kararının ardından dolarda hareketlilik

14:57 21.03.2024 (güncellendi: 15:35 21.03.2024)
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından piyasalarda oynaklık arttı.
Karar metnindeki, "Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir." ifadesi de dikkati çekti.
Analistler, söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu.
TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı.
Analistler, PPK metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi.

Dolar düştü

Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı sonrası yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,0230 seviyesine inerken, euro/TL de yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 35,0110'a geriledi. Avro/TL karar öncesi 35,5140 seviyesinde bulunuyordu.
Altının gram fiyatı da Merkez Bankasının faiz kararı öncesi, 2.301 liradan işlem görürken, söz konusu kararında ardından yüzde 1 gerileyerek 2.277 liraya indi.

BIST 100 dengelendi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 9.075,00 puanda dengelendi. Endeks karar öncesinde de 9.079,00 puanda seyrediyordu.
Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.​​​​​​​
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