https://sputniknews.com.tr/20240401/dogu-perincek-sistemin-duvarlarinin-yikildigi-ve-gediklerin-acildigi-bir-doneme-girdik-1082327402.html

Doğu Perinçek: Vatan Partisi sayesinde gedikler açılmaya başlamıştır

Doğu Perinçek: Vatan Partisi sayesinde gedikler açılmaya başlamıştır

Sputnik Türkiye

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek seçim sonuçlarını değerlendirdi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T02:00+0300

2024-04-01T02:00+0300

2024-04-01T02:02+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

vatan partisi

doğu perinçek

yerel seçimler

yerel seçimler 2024

31 mart yerel seçimleri

atlantik

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Vatan Partisi Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde, Sivas Divriği’de, Adana Yüreğir’de, Uşak’ta Türkiye’nin her yöresinden tabanda muhtarlık seçimlerde önemli başarılar kazandı. Kırsal kesimlerde çünkü en büyük acıyı onlar çekmektedir, halk hareketinin nüveleri oluşmaktadır. Sistem çıkmazda çözüm gündemde. Halk hareketi geliyor. Bu, AK Parti ve MHP’yi terk eden ama onların tabanını kucaklayan bir halk hareketi olacaktır" dedi.'Sistemin duvarlarında gedikler açılan döneme girdik'Seçim sonuçlarını değerlendiren Perinçek, "Türkiye’nin aradığı seçenek kesinlikle Atlantik sistemi içinde olmayacaktır. Türkiye’nin önünde üretim devrimi ile vatanı bütünleştirmek, cemaat ve tarikatlarla karanlıkla mücadele, ABD emperyalizmiyle mücadele gündemi vardır, bu Asya’nın gündemidir. Türkiye’de bunun tohumları atılmıştır. Türk halkının yüzde 80-90’ı ABD emperyalizmi karşıtı Rusya ve Çin dostudur. Halk bu Atlantik sistemini reddetmeye hazırdır. Şimdi sistemin duvarlarının yıkıldığı gediklerin açıldığı bir döneme girdik” cümlelerini kaydetti.'Türkiye Cumhuriyeti devleti tasfiye edilemez'Vatan Partisi'nin Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde, Sivas Divriği’de, Adana Yüreğir’de, Uşak’ta ve Türkiye’nin her yöresinden tabanda muhtarlık seçimlerde önemli başarılar kazandığının altını çizen Perinçek, "Kırsal kesimlerde çünkü en büyük acıyı onlar çekmektedir, halk hareketinin nüveleri oluşmaktadır. Sistem çıkmazda çözüm gündemde. Halk hareketi geliyor. Bu, AK Parti ve MHP’yi terk eden ama onların tabanını kucaklayan bir halk hareketi olacaktır" dedi.Vatan Partisi'nin Atlantik sisteminin dayattığı ekonomi programına karşı ‘üretici baş tacı’ sloganıyla kendi programını 149 yerde Üretim Devrimi Kurultayları yaparak ortaya koyduğunu ifade eden Perinçek, "Vatan Partisi, Türkiye’de vatan kavramıyla, teröre karşı mücadele kavramıyla da öndedir. AK Parti MHP’nin yönettiği devlet, bir milyar liranın üzerinde bir kaynağı Hazine’den PKK’ya verdi. Dünyada belediyeleri terör örgütüne teslim eden bir devlet gösterilebilir mi? Türk devleti zaaf içinde. Ama o devletin 2000 yıllık bir geleneği var. Ordusu var, polisi var, milli kültürü, gelenekleri var. Türkiye Cumhuriyeti devleti tasfiye edilemez" cümlelerini zikretti.

https://sputniknews.com.tr/20240401/son-verilere-gore-ak-partiden-chpye-gecmesi-beklenen-iller-1082326422.html

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vatan partisi, doğu perinçek, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, atlantik