https://sputniknews.com.tr/20240401/diyarbakirda-itfaiyeciler-alevlerin-arasinda-kaldi-itfaiye-erlerinden-biri-kendiniasagiyabirakti-1082362611.html
Diyarbakır'da itfaiyeciler alevlerin arasında kaldı: İtfaiye erlerinden biri kendini aşağıya bıraktı
Diyarbakır'da itfaiyeciler alevlerin arasında kaldı: İtfaiye erlerinden biri kendini aşağıya bıraktı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Kayapınar ilçesi 50'lik yol üzerinde bulunan 8 katlı binanın çatı katındaki evlerin birinde yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T18:16+0300
2024-04-01T18:16+0300
2024-04-01T18:45+0300
türkiye
diyarbakır
yangın
yangın söndürme
itfaiye
itfaiye ekipleri
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Diyarbakır Kayapınar ilçesi 50'lik yol üzerinde bulunan 8 katlı binanın çatı katındaki evlerin birinde yangın çıktı, yangın kısa sürede büyüdü alevler gökyüzüne doğru yükseldi.Sitenin çatısında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı. Erlerden biri kendini aşağı bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/yerel-secim-sonrasi-yeniden-refahtan-ilk-erken-secim-cagrisi-turkiye-somali-gibi-yasiyor--1082360475.html
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diyarbakır, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri
diyarbakır, yangın, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri
Diyarbakır'da itfaiyeciler alevlerin arasında kaldı: İtfaiye erlerinden biri kendini aşağıya bıraktı
18:16 01.04.2024 (güncellendi: 18:45 01.04.2024)
Diyarbakır Kayapınar ilçesi 50'lik yol üzerinde bulunan 8 katlı binanın çatı katındaki evlerin birinde yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı. Erlerden biri kendini aşağı bıraktı.
Diyarbakır Kayapınar ilçesi 50'lik yol üzerinde bulunan 8 katlı binanın çatı katındaki evlerin birinde yangın çıktı, yangın kısa sürede büyüdü alevler gökyüzüne doğru yükseldi.
Sitenin çatısında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı. Erlerden biri kendini aşağı bıraktı.