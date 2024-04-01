https://sputniknews.com.tr/20240401/disisleri-bakani-fidan-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-telefonda-konustu-1082359375.html
Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu
Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel meselelere ilişkin telefonda görüştüğü açıklandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T16:55+0300
2024-04-01T16:55+0300
2024-04-01T17:23+0300
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.Görüşmede, bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240322/turkiyeden-rusyadaki-saldiriya-kinama-1081972462.html
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türkiye, rusya, hakan fidan, sergey lavrov, türkiye dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, karadeniz
türkiye, rusya, hakan fidan, sergey lavrov, türkiye dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, karadeniz
Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu
16:55 01.04.2024 (güncellendi: 17:23 01.04.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel meselelere ilişkin telefonda görüştüğü açıklandı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.
Görüşmede, bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.