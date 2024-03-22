https://sputniknews.com.tr/20240322/turkiyeden-rusyadaki-saldiriya-kinama-1081972462.html

Türkiye'den Rusya'daki saldırıya kınama

Türkiye'den Rusya'daki saldırıya kınama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüşerek, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

rusya

terör

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cadena ser radyosu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.Fidan, Lavrov'a Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, Rus halkı ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti.

https://sputniknews.com.tr/20240322/moskovadaki-bir-avmde-silahli-saldiri-yasandi-olu-ve-yaralilar-var-1081965886.html

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türkiye, rusya, terör, moskova, cadena ser radyosu