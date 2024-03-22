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Türkiye'nin tek çölü: Karapınar
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İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
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Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
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Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
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Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
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İngiliz uzmandan Rusya’ya övgü: Muazzam üstünlüğe sahipler
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Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
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Eski CIA ajanı: Nuland, dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi
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Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
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Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
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Batı Basını: Çin boykot edebilir
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Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
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Türkiye'nin tek çölü: Karapınar
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Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
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Moskova'dan Paris'e 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'
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İlaçların özellikleri hastalardan gizlendi
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FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
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Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
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İtalya’dan uyarı: 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata
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Rusya’dan Japonya'ya 'Kiev'in suç ortağı olmayın' uyarısı
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Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
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İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
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Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
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Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama: İlişkilerin normalleşmesi iki ülkeye bağlı
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ABD’de 16 eyalet Biden’e karşı dava açtı
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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
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İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
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Rus uzman: ABD, Türkiye'nin içişlerine müdahale ediyor
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Beyaz Saray açıkladı: Ukrayna ordusu geri çekiliyor
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Rusya: Batı yüzünden dünya genelindeki gıda sorunu daha da kötüleşecek
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Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
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Batı basını: AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmeye çalışıyor
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Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
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Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
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Ukraynalı askerler Zelenskiy’i suçladı
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Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
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Romanyalı militanlar Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırıyı paylaştı
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Rogov açıkladı: Zelenskiy'in isyanları bastırmak için Fransız birliklerine ihtiyacı var
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Rus kaynaklar: Seçimlere yönelik siber saldırı düzenlendi