https://sputniknews.com.tr/20240322/moskovadaki-bir-avmde-silahli-saldiri-yasandi-olu-ve-yaralilar-var-1081965886.html

Moskova’daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Moskova’daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı olduğu bildirildi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

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saldırı

silahlı saldırı

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Sputnik muhabiri Moskova'daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı olduğunu, kamuflajlı en az 3 kişinin ateş açtığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.Binada çatışma ve saldırı sonrası yangın çıktığı da aktarıldı. Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, şunları aktardı:Olaylar nasıl gelişti? 20:44 İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri geldi. 20:42 Sputnik muhabiri, binada yangın çıktığını bildirdi.20:50 Konserde sahne alan Piknik grubunun müzisyenleri arasında yaralanan olmadığı bildirildi20:51 Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov olay yerine gittiKrasnogorsk yönetimi, Crocus'taki olay yerindekriz merkezi oluşturulduğunu, tüm güç ve araçların olay mahalline yönlendirildiğini, mağdurlarla ilgili bilgilerin açıklığa kavuşturulduğunu bildirdi.20:56 Moskova Ulaştırma Bakanlığı, Crocus Belediye Binası yakınındaki Myakinino metro istasyonunun normal şekilde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

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moskova, rusya, saldırı, silahlı saldırı