https://sputniknews.com.tr/20240322/moskovadaki-bir-avmde-silahli-saldiri-yasandi-olu-ve-yaralilar-var-1081965886.html
Moskova’daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Moskova’daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı olduğu bildirildi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T20:45+0300
2024-03-22T20:45+0300
2024-03-22T21:05+0300
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moskova
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saldırı
silahlı saldırı
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Sputnik muhabiri Moskova'daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı olduğunu, kamuflajlı en az 3 kişinin ateş açtığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.Binada çatışma ve saldırı sonrası yangın çıktığı da aktarıldı. Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, şunları aktardı:Olaylar nasıl gelişti? 20:44 İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri geldi. 20:42 Sputnik muhabiri, binada yangın çıktığını bildirdi.20:50 Konserde sahne alan Piknik grubunun müzisyenleri arasında yaralanan olmadığı bildirildi20:51 Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov olay yerine gittiKrasnogorsk yönetimi, Crocus'taki olay yerindekriz merkezi oluşturulduğunu, tüm güç ve araçların olay mahalline yönlendirildiğini, mağdurlarla ilgili bilgilerin açıklığa kavuşturulduğunu bildirdi.20:56 Moskova Ulaştırma Bakanlığı, Crocus Belediye Binası yakınındaki Myakinino metro istasyonunun normal şekilde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.
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moskova, rusya, saldırı, silahlı saldırı
moskova, rusya, saldırı, silahlı saldırı
Moskova’daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
20:45 22.03.2024 (güncellendi: 21:05 22.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya’nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı olduğu bildirildi.
Sputnik muhabiri Moskova'daki Crocus City Holl konser salonunda silahlı saldırı olduğunu, kamuflajlı en az 3 kişinin ateş açtığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.
Binada çatışma ve saldırı sonrası yangın çıktığı da aktarıldı.
Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, şunları aktardı:
Kamuflajlı kişiler Crocus Belediye Binası'nın bahçesine daldı, en az üç kişi otomatik silahlarla ateş açtı. Yaralılar olduğu kesin. Daha sonra bir el bombası ya da yangın bombası atıldı ve yangın çıktı. İnsanlar ateşten kaçmak için yere yattılar, yaklaşık 15-20 dakika yattılar ve sonra sürünerek dışarı çıkmaya başladılar. Birçoğu dışarı çıkmayı başardı.
20:44 İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri geldi.
20:42 Sputnik muhabiri, binada yangın çıktığını bildirdi.
20:50 Konserde sahne alan Piknik grubunun müzisyenleri arasında yaralanan olmadığı bildirildi
20:51 Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov olay yerine gitti
Krasnogorsk yönetimi, Crocus'taki olay yerindekriz merkezi oluşturulduğunu, tüm güç ve araçların olay mahalline yönlendirildiğini, mağdurlarla ilgili bilgilerin açıklığa kavuşturulduğunu bildirdi.
20:56 Moskova Ulaştırma Bakanlığı, Crocus Belediye Binası yakınındaki Myakinino metro istasyonunun normal şekilde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.