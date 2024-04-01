https://sputniknews.com.tr/20240401/cumhuriyet-tarihinin-en-dusuk-oyunu-alan-parti-belli-oldu-sadece-3-oy-aldi-1082359509.html
Cumhuriyet tarihinin en düşük oyunu alan parti belli oldu: Sadece 3 oy aldı
Cumhuriyet tarihinin en düşük oyunu alan parti belli oldu: Sadece 3 oy aldı
Sputnik Türkiye
31 Mart seçimlerinin sonuçları belli olmuşken, Türkiye'de sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aday çıkaran Güç Birliği Partisi'ne sadece 3 kişi oy attı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T17:00+0300
2024-04-01T17:00+0300
2024-04-01T17:00+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
bolu
tanju özcan
parti
siyasi parti
rekor
ak parti
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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31 Mart seçimlerinde yeni bir rekor yaşandı. Yerel seçimlerde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seçime giren Güç Birliği Partisi, 3 oyla Cumhuriyet tarihinin en düşük oyunu alan parti ünvanına sahip oldu. Partinin adayı ise Mustafa Doğramacı idi. Parti sadece tek bir ilçede seçime girdiği için seçimi 3 oyla da tamamlamış oldu. Bolu'da kim kazandı? Bolu'da CHP'nin Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, 53 bin oy sayısı ve yüzde 52 oy oranı ile şehirde tekrar başkan seçildi. Ak Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol ise 29 bin oy ile yüzde 28 oy aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/yine-muhtarlik-secimi-yine-kavga-burdurda-muhtarlik-kavgasinda-3-kisi-yaralandi-1082358604.html
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bolu, tanju özcan, parti, siyasi parti, rekor, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
bolu, tanju özcan, parti, siyasi parti, rekor, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Cumhuriyet tarihinin en düşük oyunu alan parti belli oldu: Sadece 3 oy aldı
31 Mart seçimlerinin sonuçları belli olmuşken, Türkiye'de sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aday çıkaran Güç Birliği Partisi'ne sadece 3 kişi oy attı.
31 Mart seçimlerinde yeni bir rekor yaşandı. Yerel seçimlerde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seçime giren Güç Birliği Partisi, 3 oyla Cumhuriyet tarihinin en düşük oyunu alan parti ünvanına sahip oldu.
Partinin adayı ise Mustafa Doğramacı idi.
Parti sadece tek bir ilçede seçime girdiği için seçimi 3 oyla da tamamlamış oldu.
Bolu'da CHP'nin Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, 53 bin oy sayısı ve yüzde 52 oy oranı ile şehirde tekrar başkan seçildi. Ak Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol ise 29 bin oy ile yüzde 28 oy aldı.