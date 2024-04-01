https://sputniknews.com.tr/20240401/cumhuriyet-tarihinin-en-dusuk-oyunu-alan-parti-belli-oldu-sadece-3-oy-aldi-1082359509.html

Cumhuriyet tarihinin en düşük oyunu alan parti belli oldu: Sadece 3 oy aldı

Cumhuriyet tarihinin en düşük oyunu alan parti belli oldu: Sadece 3 oy aldı

Sputnik Türkiye

31 Mart seçimlerinin sonuçları belli olmuşken, Türkiye'de sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aday çıkaran Güç Birliği Partisi'ne sadece 3 kişi oy attı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T17:00+0300

2024-04-01T17:00+0300

2024-04-01T17:00+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

bolu

tanju özcan

parti

siyasi parti

rekor

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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31 Mart seçimlerinde yeni bir rekor yaşandı. Yerel seçimlerde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seçime giren Güç Birliği Partisi, 3 oyla Cumhuriyet tarihinin en düşük oyunu alan parti ünvanına sahip oldu. Partinin adayı ise Mustafa Doğramacı idi. Parti sadece tek bir ilçede seçime girdiği için seçimi 3 oyla da tamamlamış oldu. Bolu'da kim kazandı? Bolu'da CHP'nin Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, 53 bin oy sayısı ve yüzde 52 oy oranı ile şehirde tekrar başkan seçildi. Ak Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol ise 29 bin oy ile yüzde 28 oy aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/yine-muhtarlik-secimi-yine-kavga-burdurda-muhtarlik-kavgasinda-3-kisi-yaralandi-1082358604.html

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bolu, tanju özcan, parti, siyasi parti, rekor, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)