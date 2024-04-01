Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi: 'Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz neticeyi alamadık'
00:31 01.04.2024 (güncellendi: 01:05 01.04.2024)
© AA / Emin SansarCumhurbaşkanı Erdoğan
© AA / Emin Sansar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını parti genel merkezinde değerlendirdi. Erdoğan "31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından değerlendirmeler yaptı.
Demokrasimize yaraşır bir olgunlukla tamamladık.
85 milyonu sevgiyle selamlıyorum
Seçimler demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir.
31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır.
Belki de şimdi sahura kadar dertleşeceksiniz. Sonra sahur, sahurla beraber yarın okullar tatil. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.
Maalesef yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık
Netice böyle oldu, her olanda bir hayır vardır.
Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum.
Yerel yöneticileri desteklemeye devam edeceğiz.
Seçim sonuçları irtifa kaybı yaşadığımız gösteriyor
Unutmayın, kaderin üstünde bir kader vardır
Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız
Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız
Yanlışlarımızı düzelteceğiz
Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız
Özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Gerilemeyi masaya yatıracağız
Geçen sene bu zamanlar başlayan seçim maratonu bugün tamamlandı. Son bir yıldır ülkemizi ekonomimizi yoran seçim defterinin bugün itibarıyla kapanması bile büyük kazançtır
Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz