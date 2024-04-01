https://sputniknews.com.tr/20240401/cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapiyor-1082323615.html

Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi: 'Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz neticeyi alamadık'

Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi: 'Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz neticeyi alamadık'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını parti genel merkezinde değerlendirdi. Erdoğan "31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır." dedi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından değerlendirmeler yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240331/ekrem-imamoglu-aciklama-yapiyor--1082311412.html

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