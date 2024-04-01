https://sputniknews.com.tr/20240401/cok-partili-sisteme-gecildikten-sonra-manisada-ilk-defa-chp-birinci-parti-oldu--1082322886.html

Çok partili sisteme geçildikten sonra Manisa’da ilk defa CHP birinci parti oldu

Çok partili sisteme geçildikten sonra Manisa’da ilk defa CHP birinci parti oldu

Sputnik Türkiye

Çok partili sisteme geçildikten sonra Manisa’da ilk defa resmi olmayan sonuçlara göre CHP birinci parti oldu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T00:15+0300

2024-04-01T00:15+0300

2024-04-01T00:15+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

manisa

ferdi zeyrek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da CHP tarihinde ilk kez seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 15 belediyede CHP adayları önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise sadece 1 ilçede önde yer alıyor. Oy sayımı devam ederken, açıklanana ilk sonuçlara göre, Manisa’da CHP’nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay yarışı önde tamamlarken, Manisa tarihinin de ilk kadın belediye başkanı oldu.Buna göre seçimi CHP’li adaylardan Manisa Büyükşehir'de Ferdi Zeyrek, Yunusemre'de Semih Balaban, Şehzadeler'de Gülşah Durbay, Akhisar'da Besim Dutlulu, Turgutlu'da Çetin Akın, Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli'de Mazlum Nurlu, Gördes'te İbrahim Büke, Ahmetli'de Fuat Mintaş, Kırkağaç'ta Üstün Dönmez, Köprübaşı'nda Fatih Taşlı, Kula'da Hikmet Dönmez, Sarıgöl'de Tahsin Akdeniz, Soma'da Sercan Okur, Gölmarmara'da Cem Aykan, AK Partili adaylardan ise Saruhanlı'da Ekrem Cıllı ve Demirci'de Erkan Kara, MHP’li adaylardan ise Selendi'de Nurullah Savaş belediye başkanı oldu. Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte Manisa kent merkezinde CHP’liler araç konvoylarıyla kutlamalara başladı.Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanan CHP adayı Ferdi Zeyrek, merkez ilçe belediyesi Şehzadeler'de Gülşah Durbay, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte zafer konuşması yaptı. Meydanı dolduran vatandaşlar marşlar ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, yaptıkları konuşmalarda Manisa'yı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını belirterek, kolları sıvadıklarının altını çizdi. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de konuşmasında meydandaki vatandaşlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını iletti.

https://sputniknews.com.tr/20240329/liste-yayinlandi-chp-ve-iyi-partinin-yerel-secimlerdeki-30-buyuksehir-adaylari-1082212192.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), manisa, ferdi zeyrek