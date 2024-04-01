https://sputniknews.com.tr/20240401/chpnin-secim-kutlamasinda-balkon-coktu-18-yarali-1082325804.html
CHP'nin seçim kutlamasında balkon çöktü: 18 yaralı
CHP'nin seçim kutlamasında balkon çöktü: 18 yaralı
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T01:09+0300
2024-04-01T01:09+0300
2024-04-01T01:09+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
kutlama
balkon
balkon konuşması
denizli
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Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/cok-partili-sisteme-gecildikten-sonra-manisada-ilk-defa-chp-birinci-parti-oldu--1082322886.html
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chp, kutlama, balkon, balkon konuşması, denizli
chp, kutlama, balkon, balkon konuşması, denizli
CHP'nin seçim kutlamasında balkon çöktü: 18 yaralı
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.