https://sputniknews.com.tr/20240401/chpnin-secim-kutlamasinda-balkon-coktu-18-yarali-1082325804.html

CHP'nin seçim kutlamasında balkon çöktü: 18 yaralı

CHP'nin seçim kutlamasında balkon çöktü: 18 yaralı

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T01:09+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

chp

kutlama

balkon

balkon konuşması

denizli

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Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/cok-partili-sisteme-gecildikten-sonra-manisada-ilk-defa-chp-birinci-parti-oldu--1082322886.html

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chp, kutlama, balkon, balkon konuşması, denizli