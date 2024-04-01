https://sputniknews.com.tr/20240401/chp-izmirde-30-ilcenin-28ini-kazandi-en-cok-oyu-urlada-aldi-1082348358.html

İzmir'de CHP 30 ilçenin 28'ini kazandı: En çok oyu Urla'da aldı

İzmir'de CHP 30 ilçenin 28'ini kazandı: En çok oyu Urla'da aldı

Sputnik Türkiye

Yerel seçimlerin ardından CHP'nin İzmir’de 30 ilçe belediyesi arasından kesin olmayan sonuçlara göre, en çok oy aldığı ilçe yüzde 70.48 ile Urla oldu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T13:29+0300

2024-04-01T13:29+0300

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yerel seçim

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, İzmir’deki 30 ilçeden 28’inde, CHP’nin belirlediği adaylar başkanlık yarışını kazandı.CHP’nin İzmir’in 30 ilçesi arasından en çok oy aldığı ilçe 70.48 ile Urla oldu. 2019’da ise yüzde 79.44 ile en çok oy Narlıdere ilçesinden çıkmıştı.6 ilçede 2019 seçimlerine göre oylar arttı Kesinleşmeyen sonuçlara göre Urla, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme ve Kınık’ta olmak üzere toplam 6 ilçede ise 2019 seçimlerine göre oylarda artış görüldü. Oyları artan ilçelerin 2024 ve 2019 seçimlerindeki oranları ise şu şekilde: En az oy oranı Selçuk’tan çıktı Selçuk ise yüzde 34.22 ile en az oy oranının çıktığı ilçe oldu. 2019 yılında CHP, Selçuk’ta oyların yüzde 51.54’ünü almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/izmir-buyuksehir-belediyesi-adayi-hamza-dagdan-secim-sonuclarina-iliskin-aciklama--1082328668.html

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