https://sputniknews.com.tr/20240401/chp-izmirde-30-ilcenin-28ini-kazandi-en-cok-oyu-urlada-aldi-1082348358.html
İzmir'de CHP 30 ilçenin 28'ini kazandı: En çok oyu Urla'da aldı
İzmir'de CHP 30 ilçenin 28'ini kazandı: En çok oyu Urla'da aldı
Sputnik Türkiye
Yerel seçimlerin ardından CHP'nin İzmir’de 30 ilçe belediyesi arasından kesin olmayan sonuçlara göre, en çok oy aldığı ilçe yüzde 70.48 ile Urla oldu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T13:29+0300
2024-04-01T13:29+0300
2024-04-01T14:17+0300
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, İzmir’deki 30 ilçeden 28’inde, CHP’nin belirlediği adaylar başkanlık yarışını kazandı.CHP’nin İzmir’in 30 ilçesi arasından en çok oy aldığı ilçe 70.48 ile Urla oldu. 2019’da ise yüzde 79.44 ile en çok oy Narlıdere ilçesinden çıkmıştı.6 ilçede 2019 seçimlerine göre oylar arttı Kesinleşmeyen sonuçlara göre Urla, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme ve Kınık’ta olmak üzere toplam 6 ilçede ise 2019 seçimlerine göre oylarda artış görüldü. Oyları artan ilçelerin 2024 ve 2019 seçimlerindeki oranları ise şu şekilde: En az oy oranı Selçuk’tan çıktı Selçuk ise yüzde 34.22 ile en az oy oranının çıktığı ilçe oldu. 2019 yılında CHP, Selçuk’ta oyların yüzde 51.54’ünü almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/izmir-buyuksehir-belediyesi-adayi-hamza-dagdan-secim-sonuclarina-iliskin-aciklama--1082328668.html
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yerel seçim, izmir, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
yerel seçim, izmir, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
İzmir'de CHP 30 ilçenin 28'ini kazandı: En çok oyu Urla'da aldı
13:29 01.04.2024 (güncellendi: 14:17 01.04.2024)
Yerel seçimlerin ardından CHP'nin İzmir’de 30 ilçe belediyesi arasından kesin olmayan sonuçlara göre, en çok oy aldığı ilçe yüzde 70.48 ile Urla oldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, İzmir’deki 30 ilçeden 28’inde, CHP’nin belirlediği adaylar başkanlık yarışını kazandı.
CHP’nin İzmir’in 30 ilçesi arasından en çok oy aldığı ilçe 70.48 ile Urla oldu. 2019’da ise yüzde 79.44 ile en çok oy Narlıdere ilçesinden çıkmıştı.
6 ilçede 2019 seçimlerine göre oylar arttı
Kesinleşmeyen sonuçlara göre Urla, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme ve Kınık’ta olmak üzere toplam 6 ilçede ise 2019 seçimlerine göre oylarda artış görüldü.
Oyları artan ilçelerin 2024 ve 2019 seçimlerindeki oranları ise şu şekilde:
‘Urla 2024’te 70.48 - 2019’da 67.49,
Kınık 2024’te 55.75 - 2019’da 53.20,
Beydağ 2024’te 55.51 - 2019’da 50.51,
Bayındır 2024’te 55.39 - 2019’da 40.55,
Çeşme 2024’te 53.74 - 2019’da 53.72,
Bergama 2024’te 51.09 - 2019’da 48.79.'
En az oy oranı Selçuk’tan çıktı
Selçuk ise yüzde 34.22 ile en az oy oranının çıktığı ilçe oldu.
2019 yılında CHP, Selçuk’ta oyların yüzde 51.54’ünü almıştı.