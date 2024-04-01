https://sputniknews.com.tr/20240401/chp-1977den-sonra-ilk-defa-amasyayi-kazandi-1082328325.html

CHP, 1977'den sonra ilk defa Amasya'yı kazandı

CHP, 1977'den sonra ilk defa Amasya'yı kazandı

Sputnik Türkiye

1977'den sonra ilk defa CHP, Amasya'da il belediyesini kazandı. Yüzde 99.20'sinin açıldığı sandıklardan CHP'nin adayı Turgay Sevindi yüzde 42.65 alarak en... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T02:24+0300

2024-04-01T02:24+0300

2024-04-01T02:24+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

amasya

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

seçim sonuçları

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP’nin adayı Turgay Sevindi resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.Böylece CHP, 47 yıl sonra yani 1977'deki seçimden sonra ilk defa Amasya Belediyesi’ni almış oldu. Amasya’da seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.65'ini CHP'nin adayı Turgay Sevindi, oyların yüzde 28.89'luk kısmını ise AK Parti adayı Mehmet Uyanık aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/son-verilere-gore-ak-partiden-chpye-gecmesi-beklenen-iller-1082326422.html

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