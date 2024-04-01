https://sputniknews.com.tr/20240401/chp-1977den-sonra-ilk-defa-amasyayi-kazandi-1082328325.html
CHP, 1977'den sonra ilk defa Amasya'yı kazandı
CHP, 1977'den sonra ilk defa Amasya'yı kazandı
Sputnik Türkiye
1977'den sonra ilk defa CHP, Amasya'da il belediyesini kazandı. Yüzde 99.20'sinin açıldığı sandıklardan CHP'nin adayı Turgay Sevindi yüzde 42.65 alarak en... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T02:24+0300
2024-04-01T02:24+0300
2024-04-01T02:24+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP’nin adayı Turgay Sevindi resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.Böylece CHP, 47 yıl sonra yani 1977'deki seçimden sonra ilk defa Amasya Belediyesi’ni almış oldu. Amasya’da seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.65'ini CHP'nin adayı Turgay Sevindi, oyların yüzde 28.89'luk kısmını ise AK Parti adayı Mehmet Uyanık aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/son-verilere-gore-ak-partiden-chpye-gecmesi-beklenen-iller-1082326422.html
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CHP, 1977'den sonra ilk defa Amasya'yı kazandı
1977'den sonra ilk defa CHP, Amasya'da il belediyesini kazandı. Yüzde 99.20'sinin açıldığı sandıklardan CHP'nin adayı Turgay Sevindi yüzde 42.65 alarak en yakın rakibi olan AK Parti adayı Mehmet Uyanık'ın aldığı yüzde 28.89'luk oy oranını katladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP’nin adayı Turgay Sevindi resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.
Böylece CHP, 47 yıl sonra yani 1977'deki seçimden sonra ilk defa Amasya Belediyesi’ni almış oldu. Amasya’da seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.65'ini CHP'nin adayı Turgay Sevindi, oyların yüzde 28.89'luk kısmını ise AK Parti adayı Mehmet Uyanık aldı.