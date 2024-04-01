https://sputniknews.com.tr/20240401/bilecik-belediye-baskanligini-kazanan-subasi-hic-kimseyi-ayristirmayacagiz-1082323862.html
Bilecik Belediye Başkanlığını kazanan Subaşı: 'Hiç kimseyi ayrıştırmayacağız'
Bilecik Belediye Başkanlığını kazanan Subaşı: 'Hiç kimseyi ayrıştırmayacağız'
Sputnik Türkiye
Kesin olmayan sonuçlara göre Bilecik Belediye Başkanlığını kazanan Subaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T00:43+0300
2024-04-01T00:43+0300
2024-04-01T00:43+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
melek mızrak subaşı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
bilecik
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
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Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Melek Mızrak Mızrak Subaşı, "Halen sandık başında, ıslak imzalı tutanaklar için nöbet tutan arkadaşlarımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.Gelecek dönemde herkesin başkanı olacağını belirten Subaşı, hiç kimseyi ayrıştırmayacaklarını söyledi.İl Genel Meclisi üyeliği sonuçlarının da partisinin lehinde olduğunu ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240111/chpnin-bilecik-belediyesi-baskan-adayi-kesinlesti-melek-mizrak-subasi-kimdir-1079530182.html
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melek mızrak subaşı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bilecik, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim
melek mızrak subaşı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bilecik, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim
Bilecik Belediye Başkanlığını kazanan Subaşı: 'Hiç kimseyi ayrıştırmayacağız'
Kesin olmayan sonuçlara göre Bilecik Belediye Başkanlığını kazanan Subaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.
Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Melek Mızrak Mızrak Subaşı, "Halen sandık başında, ıslak imzalı tutanaklar için nöbet tutan arkadaşlarımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.
Gelecek dönemde herkesin başkanı olacağını belirten Subaşı, hiç kimseyi ayrıştırmayacaklarını söyledi.
İl Genel Meclisi üyeliği sonuçlarının da partisinin lehinde olduğunu ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:
Arkadaşlarımız halen ilçe binasında tutanakları girmeye çaba sarf ediyorlar. Halen sandık başında, ıslak imzalı tutanaklar için nöbet tutan arkadaşlarımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu süreçte yorulan, özellikle bugün sandıklarda, okul çevrelerinde güvenliği sağlayan sevgili polis memurlarımıza, emniyete ve basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum.