https://sputniknews.com.tr/20240401/bilecik-belediye-baskanligini-kazanan-subasi-hic-kimseyi-ayristirmayacagiz-1082323862.html

Bilecik Belediye Başkanlığını kazanan Subaşı: 'Hiç kimseyi ayrıştırmayacağız'

Bilecik Belediye Başkanlığını kazanan Subaşı: 'Hiç kimseyi ayrıştırmayacağız'

Sputnik Türkiye

Kesin olmayan sonuçlara göre Bilecik Belediye Başkanlığını kazanan Subaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T00:43+0300

2024-04-01T00:43+0300

2024-04-01T00:43+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

melek mızrak subaşı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

bilecik

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066347881_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_cebc78f980f538c5b1591760f58774b1.jpg

Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Melek Mızrak Mızrak Subaşı, "Halen sandık başında, ıslak imzalı tutanaklar için nöbet tutan arkadaşlarımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.Gelecek dönemde herkesin başkanı olacağını belirten Subaşı, hiç kimseyi ayrıştırmayacaklarını söyledi.İl Genel Meclisi üyeliği sonuçlarının da partisinin lehinde olduğunu ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240111/chpnin-bilecik-belediyesi-baskan-adayi-kesinlesti-melek-mizrak-subasi-kimdir-1079530182.html

bilecik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

melek mızrak subaşı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bilecik, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim