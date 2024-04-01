https://sputniknews.com.tr/20240401/ankarada-istinat-duvari-coktu-18-yasindaki-1-isci-enkaz-altinda-1082354224.html

Ankara’da istinat duvarı çöktü: 18 yaşındaki 1 işçi enkaz altında

Ankara’da istinat duvarı çöktü: 18 yaşındaki 1 işçi enkaz altında

Sputnik Türkiye

Ankara'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada moloz kaldırma çalışması sırasında istinat duvarı çöktü ve göçük oluştu. Enkaz altında kalan 18 yaşındaki... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T15:04+0300

2024-04-01T15:04+0300

2024-04-01T15:14+0300

türkiye

ankara

istinat duvarı

enkaz

işçi

arama kurtarma

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/01/1082354300_0:52:982:604_1920x0_80_0_0_227e51f6403341cc5c5c597dc01c3723.png

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.Çökme sırasında 18 yaşındaki işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu arada polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. GMK Bulvarı, Kızılay istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/aksener-secim-sonuclarini-degerlendiriyor-istifa-mi-edecek-1082352256.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, istinat duvarı, enkaz, işçi, arama kurtarma