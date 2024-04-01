https://sputniknews.com.tr/20240401/aksener-secim-sonuclarini-degerlendiriyor-istifa-mi-edecek-1082352256.html
Akşener açıkladı: İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı
Akşener açıkladı: İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi. Akşener olağanüstü kongre kararı alındığını duyurdu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T14:32+0300
2024-04-01T14:32+0300
2024-04-01T15:06+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
meral akşener
iyi parti
istifa
seçim
seçim sonuçları
parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240401/ak-partide-secim-sonrasi-ilk-myk-yarin-toplanacak-1082352375.html
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meral akşener açıklama,meral akşener istifa,meral akşener ne açıklayacak
meral akşener açıklama,meral akşener istifa,meral akşener ne açıklayacak
Akşener açıkladı: İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı
14:32 01.04.2024 (güncellendi: 15:06 01.04.2024)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi. Akşener olağanüstü kongre kararı alındığını duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi.
Milletin iradesinin üstünde bir irade yoktur
Biz Erdoğan'ı uyarmıştık. Milletin sabrını taşırma demiştik.
AK Parti'nin oyları eridi. Umarım artık millete rağmen siyaset yapılamayacağını anlamıştır ve gereken dersi almıştır.
Biz de seçim sonuçlarına ilişkin özeleştirimizi yapacağız.
En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.
Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir