https://sputniknews.com.tr/20240401/aday-gosterilmeyen-ibrahim-tatlisesten-paylasim-secimi-kaybettim-ve-evleniyorum-1082353501.html
Aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'ten paylaşım: Seçimi kaybettim ve evleniyorum
Aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'ten paylaşım: Seçimi kaybettim ve evleniyorum
Sputnik Türkiye
Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidip oy kullanırken, CHP kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre 1. çıkan parti oldu. Daha önceki seçimlerde AK... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T14:57+0300
2024-04-01T14:57+0300
2024-04-01T14:57+0300
yaşam
ibrahim tatlıses
aday
ak parti
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Oyunu kullanan ünlü isimlerden seçim sonrası paylaşımlar geldi. Paylaşım yapanlardan biri de İbrahim Tatlıses oldu.Geçmişte 4 defa AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses, evleneceğini duyurdu.Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240401/yeniden-refah-partisi-duzce-belediye-baskan-adayi-turkucu-davut-guloglu-kac-oy-aldi-1082327313.html
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Aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'ten paylaşım: Seçimi kaybettim ve evleniyorum
Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidip oy kullanırken, CHP kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre 1. çıkan parti oldu. Daha önceki seçimlerde AK Parti'den yarışa dahil olmaya çalışan ama bu seçimlerde aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'ten ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Oyunu kullanan ünlü isimlerden seçim sonrası paylaşımlar geldi. Paylaşım yapanlardan biri de İbrahim Tatlıses oldu.
Geçmişte 4 defa AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses, evleneceğini duyurdu.
Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben evleniyorum."