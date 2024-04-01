https://sputniknews.com.tr/20240401/aday-gosterilmeyen-ibrahim-tatlisesten-paylasim-secimi-kaybettim-ve-evleniyorum-1082353501.html

Aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'ten paylaşım: Seçimi kaybettim ve evleniyorum

Aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'ten paylaşım: Seçimi kaybettim ve evleniyorum

Sputnik Türkiye

Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidip oy kullanırken, CHP kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre 1. çıkan parti oldu. Daha önceki seçimlerde AK... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T14:57+0300

2024-04-01T14:57+0300

2024-04-01T14:57+0300

yaşam

ibrahim tatlıses

aday

ak parti

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Oyunu kullanan ünlü isimlerden seçim sonrası paylaşımlar geldi. Paylaşım yapanlardan biri de İbrahim Tatlıses oldu.Geçmişte 4 defa AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses, evleneceğini duyurdu.Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

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