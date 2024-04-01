81 ilden 11 ili kadınlar yönetecek
© İHA / HASAN AY-AW174156Seçim - oy pusulası - sandık
© İHA / HASAN AY-AW174156
Abone ol
31 Mart yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı sayısında yaşanan artışla resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek.
Gaziantep'te büyükşehir belediye başkanlığı yarışını AK Parti Adayı Fatma Şahin önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Şahin, tekrar en çok oy alan aday oldu.
Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.
Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Çerçioğlu da böylece belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.
NTV'nin haberine göre Afyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu..
CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.
Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise Melek Mızrak Subaşı oldu.
DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.
Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.
Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Çerçioğlu da böylece belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.
NTV'nin haberine göre Afyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu..
CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.
Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise Melek Mızrak Subaşı oldu.
DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.