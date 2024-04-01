https://sputniknews.com.tr/20240401/31-mart-mahalli-idareler-genel-secimleri-itiraz-sureci-basladi-1082354757.html

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri itiraz süreci başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri itiraz süreci başladı

Sputnik Türkiye

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına yarın 15.00'e, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye, YSK'ye ise 10 Nisan... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T15:16+0300

2024-04-01T15:16+0300

2024-04-01T15:16+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

türkiye

seçim

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

mhp

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082307669_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1e748b42aec23397d598944956c87454.jpg

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde itiraz süreci başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla, ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak. Türkiye dün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.Sandık kurullarının işlemlerine karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikayet süreleri ilgili kanun ve seçim takviminde yer alıyor.Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı yarın saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek. Bu itirazların ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz edilebilecek.Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240331/istanbulda-8-secmeni-bulunan-mahalle-icin-ayni-sinifta-iki-sandik-kuruldu--1082290779.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, mhp