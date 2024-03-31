https://sputniknews.com.tr/20240331/istanbulda-8-secmeni-bulunan-mahalle-icin-ayni-sinifta-iki-sandik-kuruldu--1082290779.html

İstanbul'da 8 seçmeni bulunan mahalle için aynı sınıfta iki sandık kuruldu

İstanbul'da 8 seçmeni bulunan mahalle için aynı sınıfta iki sandık kuruldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da en düşük seçmene sahip olan Fatih'te bulunan Sarıdemir Mahallesi'nde seçmenler, 31 Mart yerel seçimde muhtarlık için oy kullanamadı. 8 seçmen, il... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T17:43+0300

2024-03-31T17:43+0300

2024-03-31T17:45+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

istanbul

seçim

fatih

fatih

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İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. En çok seçmen bulunan ilçe 642 bin 455 kişi ile Esenyurt olurken en az seçmenin bulunduğu ilçe 13 bin 682 kişi ile Adalar oldu. İstanbul'da en düşük seçmene sahip mahalle ise, 8 seçmenle Fatih'in 57 mahallesinden biri olan Sarıdemir Mahallesi olarak belirlendi. Muhtar seçimi yapılmadı8 seçmenli mahalle vatandaşları, Demirtaş Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'ndaki oy kullandı. Sarıdemir Mahallesi'nde önceki yerel seçimlerin aksine, mahallede muhtar seçimi yapılmadı. 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi için 3036 numaralı Demirtaş Mahallesi sandığına oy kullanmaya gitti.'Konut kalmadığı için seçmen sayısı 8'e düştü'İstanbul Muhtarlar Federasyonu Üyesi, Fatih Yavuz Sinan Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, "Sarıdemir Mahallesi benimle komşu. Sınırı olan bir mahallemiz. Bu mahallemiz yoğun iş yerlerinin bulunduğu ve Yemiş İskelesi diye tabir edilen gıda çarşısına bağlı ticarethanelerin mahallesi oluyor. Buralarda konut kalmadığı için seçmen sayısı 8'e düştü. Bu da muhtar seçimi yapılmasına engel bir durum. Kaymakamlık, Valiliğine görüş soracak. Valilik kayyum da atayabilir veya başka bir idari tasarrufta bulunacaklar. Çünkü mahallelerin kurulması, bölünmesi ve yeni mahalle kurulması belediye meclislerinin yetkisinde. Komşu olarak benim muhtarlığıma bağlanması uygun olabilir. Sarıdemir Mahallesi'nin 8 seçmeni mahalle düştüğü için Demirtaş Mahallesi seçmen listesine eklendi. Bu 8 seçmen hem kendi mahalleleri için oy kullanamıyorlar, hem de eklendikleri mahallenin muhtar seçiminde oy kullanamaz. Bu 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Belediye Meclis Üyesi oylarını kullanabilir. Ama hem kayıtlı oldukları mahallede hem de eklendikleri mahallede oy kullanmaları mümkün değil" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/ibb-adaylari-imamoglu-ve-kurumdan-secim-sonrasi-aciklamalar-1082289303.html

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