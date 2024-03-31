İstanbul'da 8 seçmeni bulunan mahalle için aynı sınıfta iki sandık kuruldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
07:05
3 dk
SESLİ HABER
Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
07:30
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan AB’ye tehdit
08:00
1 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
08:11
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
08:25
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
08:35
2 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
08:50
1 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
09:05
1 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
09:41
1 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
10:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
10:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
10:36
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
10:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
11:35
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
12:23
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
12:35
2 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
16:10
4 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
16:24
1 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
16:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
17:21
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
17:34
4 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
17:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
18:52
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
20:04
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
00:01
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
00:12
1 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
00:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
00:37
2 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
00:51
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
01:00
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
01:15
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
01:27
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
01:40
1 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
01:52
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
02:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
02:15
4 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
02:29
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
02:44
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
02:52
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
03:01
3 dk
SESLİ HABER
Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
03:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
03:29
3 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
09:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
09:38
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
09:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
10:16
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
10:31
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
11 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
11:28
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
11:41
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
12:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan AB’ye tehdit
12:38
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
12:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
15:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
15:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
19:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
20:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
21:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
22:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
23:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240331/istanbulda-8-secmeni-bulunan-mahalle-icin-ayni-sinifta-iki-sandik-kuruldu--1082290779.html
İstanbul'da 8 seçmeni bulunan mahalle için aynı sınıfta iki sandık kuruldu
İstanbul'da 8 seçmeni bulunan mahalle için aynı sınıfta iki sandık kuruldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da en düşük seçmene sahip olan Fatih'te bulunan Sarıdemir Mahallesi'nde seçmenler, 31 Mart yerel seçimde muhtarlık için oy kullanamadı. 8 seçmen, il... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T17:43+0300
2024-03-31T17:45+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
istanbul
seçim
fatih
fatih
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082290185_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2d50b4ec8fe200122e138b36e718c3f0.jpg
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. En çok seçmen bulunan ilçe 642 bin 455 kişi ile Esenyurt olurken en az seçmenin bulunduğu ilçe 13 bin 682 kişi ile Adalar oldu. İstanbul'da en düşük seçmene sahip mahalle ise, 8 seçmenle Fatih'in 57 mahallesinden biri olan Sarıdemir Mahallesi olarak belirlendi. Muhtar seçimi yapılmadı8 seçmenli mahalle vatandaşları, Demirtaş Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'ndaki oy kullandı. Sarıdemir Mahallesi'nde önceki yerel seçimlerin aksine, mahallede muhtar seçimi yapılmadı. 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi için 3036 numaralı Demirtaş Mahallesi sandığına oy kullanmaya gitti.'Konut kalmadığı için seçmen sayısı 8'e düştü'İstanbul Muhtarlar Federasyonu Üyesi, Fatih Yavuz Sinan Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, "Sarıdemir Mahallesi benimle komşu. Sınırı olan bir mahallemiz. Bu mahallemiz yoğun iş yerlerinin bulunduğu ve Yemiş İskelesi diye tabir edilen gıda çarşısına bağlı ticarethanelerin mahallesi oluyor. Buralarda konut kalmadığı için seçmen sayısı 8'e düştü. Bu da muhtar seçimi yapılmasına engel bir durum. Kaymakamlık, Valiliğine görüş soracak. Valilik kayyum da atayabilir veya başka bir idari tasarrufta bulunacaklar. Çünkü mahallelerin kurulması, bölünmesi ve yeni mahalle kurulması belediye meclislerinin yetkisinde. Komşu olarak benim muhtarlığıma bağlanması uygun olabilir. Sarıdemir Mahallesi'nin 8 seçmeni mahalle düştüğü için Demirtaş Mahallesi seçmen listesine eklendi. Bu 8 seçmen hem kendi mahalleleri için oy kullanamıyorlar, hem de eklendikleri mahallenin muhtar seçiminde oy kullanamaz. Bu 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Belediye Meclis Üyesi oylarını kullanabilir. Ama hem kayıtlı oldukları mahallede hem de eklendikleri mahallede oy kullanmaları mümkün değil" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/ibb-adaylari-imamoglu-ve-kurumdan-secim-sonrasi-aciklamalar-1082289303.html
istanbul
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082290185_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_82009544006aed1de14aff986c669599.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, seçim, fatih, fatih
istanbul, seçim, fatih, fatih

İstanbul'da 8 seçmeni bulunan mahalle için aynı sınıfta iki sandık kuruldu

17:43 31.03.2024 (güncellendi: 17:45 31.03.2024)
© İHA / ŞABAN TEKTAŞ - SEMANUR KAYGISIZİstanbul'da en düşük seçmene sahip olan Fatih'te bulunan Sarıdemir Mahallesinde vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimde muhtarlık için oy kullanamadı. 8 seçmen, il ve ilçe belediyeleri oyları için komşu mahallenin sandığına gitti.
İstanbul'da en düşük seçmene sahip olan Fatih'te bulunan Sarıdemir Mahallesinde vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimde muhtarlık için oy kullanamadı. 8 seçmen, il ve ilçe belediyeleri oyları için komşu mahallenin sandığına gitti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2024
© İHA / ŞABAN TEKTAŞ - SEMANUR KAYGISIZ
Abone ol
İstanbul'da en düşük seçmene sahip olan Fatih'te bulunan Sarıdemir Mahallesi'nde seçmenler, 31 Mart yerel seçimde muhtarlık için oy kullanamadı. 8 seçmen, il ve ilçe belediyeleri oyları için komşu mahallenin sandığına gitti.
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.
En çok seçmen bulunan ilçe 642 bin 455 kişi ile Esenyurt olurken en az seçmenin bulunduğu ilçe 13 bin 682 kişi ile Adalar oldu. İstanbul'da en düşük seçmene sahip mahalle ise, 8 seçmenle Fatih'in 57 mahallesinden biri olan Sarıdemir Mahallesi olarak belirlendi.

Muhtar seçimi yapılmadı

8 seçmenli mahalle vatandaşları, Demirtaş Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'ndaki oy kullandı. Sarıdemir Mahallesi'nde önceki yerel seçimlerin aksine, mahallede muhtar seçimi yapılmadı. 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi için 3036 numaralı Demirtaş Mahallesi sandığına oy kullanmaya gitti.

'Konut kalmadığı için seçmen sayısı 8'e düştü'

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Üyesi, Fatih Yavuz Sinan Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, "Sarıdemir Mahallesi benimle komşu. Sınırı olan bir mahallemiz. Bu mahallemiz yoğun iş yerlerinin bulunduğu ve Yemiş İskelesi diye tabir edilen gıda çarşısına bağlı ticarethanelerin mahallesi oluyor. Buralarda konut kalmadığı için seçmen sayısı 8'e düştü. Bu da muhtar seçimi yapılmasına engel bir durum. Kaymakamlık, Valiliğine görüş soracak. Valilik kayyum da atayabilir veya başka bir idari tasarrufta bulunacaklar. Çünkü mahallelerin kurulması, bölünmesi ve yeni mahalle kurulması belediye meclislerinin yetkisinde. Komşu olarak benim muhtarlığıma bağlanması uygun olabilir. Sarıdemir Mahallesi'nin 8 seçmeni mahalle düştüğü için Demirtaş Mahallesi seçmen listesine eklendi. Bu 8 seçmen hem kendi mahalleleri için oy kullanamıyorlar, hem de eklendikleri mahallenin muhtar seçiminde oy kullanamaz. Bu 8 seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi ve Belediye Meclis Üyesi oylarını kullanabilir. Ama hem kayıtlı oldukları mahallede hem de eklendikleri mahallede oy kullanmaları mümkün değil" dedi.
SEÇİM - oy sayımı - seçmen *- sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İBB adayları İmamoğlu ve Kurum'dan seçim sonrası açıklamalar
17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала