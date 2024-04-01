https://sputniknews.com.tr/20240401/2024-yerel-secimde-bir-ilk-ardahan-cildirda-secim-tekrarlanabilir-1082357978.html
2024 yerel seçimde bir ilk: Ardahan Çıldır'da seçim tekrarlanabilir
2024 yerel seçimde bir ilk: Ardahan Çıldır'da seçim tekrarlanabilir
Sputnik Türkiye
Türkiye sandıklardan çıkan sonuçlara odaklandı. Son olarak Ardahan'ın Çıldır ilçesinde AK Parti ile CHP yüzde 28.74 alarak aynı oyda kaldı. Çıldır'daki... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T16:19+0300
2024-04-01T16:19+0300
2024-04-01T16:19+0300
çıldır
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim sonuçları
seçim sonuçları
ardahan
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi
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Aylarca süren çalışmaların ardından dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı.Sonuçların da ilan edilmesinin ardından sıra yeni dönem için işe koyulmaya geldi. Ancak Ardahan'da durumlar karışık. Çünkü Ardahan'ın çıldır ilçesinde AK Parti'nin adayı Yakup Azizoğlu ve CHP'nin adayı Nurettin Aygün yüzde 28.74 alarak aynı oy oranına sahip oldu. Bu nedenle Çıldır'daki seçimlerin 2 Haziran tarihinde yeniden yapılması planlandığı iddia edildi.Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Memleket Partisi adayı Turgay Şirin ise 338 oyla yüzde 21.49 oy oranına ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/chpnin-izmirde-son-5-yerel-secim-karnesi--1082355108.html
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çıldırda seçim sonucu, çıldırda seçim tekrarlanacak mı, çıldır seçim sonuçları, çıldır seçim sonuçları 2024
çıldırda seçim sonucu, çıldırda seçim tekrarlanacak mı, çıldır seçim sonuçları, çıldır seçim sonuçları 2024
2024 yerel seçimde bir ilk: Ardahan Çıldır'da seçim tekrarlanabilir
Türkiye sandıklardan çıkan sonuçlara odaklandı. Son olarak Ardahan'ın Çıldır ilçesinde AK Parti ile CHP yüzde 28.74 alarak aynı oyda kaldı. Çıldır'daki seçimlerin 2 Haziran tarihinde yeniden yapılması planlandığı iddia edildi.
Aylarca süren çalışmaların ardından dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı.
Sonuçların da ilan edilmesinin ardından sıra yeni dönem için işe koyulmaya geldi. Ancak Ardahan'da durumlar karışık.
Çünkü Ardahan'ın çıldır ilçesinde AK Parti'nin adayı Yakup Azizoğlu ve CHP'nin adayı Nurettin Aygün yüzde 28.74 alarak aynı oy oranına sahip oldu. Bu nedenle Çıldır'daki seçimlerin 2 Haziran tarihinde yeniden yapılması planlandığı iddia edildi.
Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Memleket Partisi adayı Turgay Şirin ise 338 oyla yüzde 21.49 oy oranına ulaştı.