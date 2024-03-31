https://sputniknews.com.tr/20240331/ysk-baskani-aciklama-yapiyor--1082318612.html
YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranına ilişkin yarın bilgi vereceğiz
YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranına ilişkin yarın bilgi vereceğiz
Sputnik Türkiye
YSK Başkanı Ahmet Yener basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçime katılma oranına ilişkin de yarın bilgi verebileceklerini söyledi. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T22:44+0300
2024-03-31T22:44+0300
2024-03-31T23:48+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ysk
ahmet yener
sandık
seçim
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlere ilişkin, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir" dedi.Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde görevli il ve ilçe seçim kurulu başkanları, YSK personeli, sandıklarda görevli kamu personeli ve siyasi parti temsilcilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Seçimi takip eden basın mensuplarına da teşekkür eden Yener, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51.2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir" diye konuştu.Sonuçların tüm siyasi partilere ve Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Yener, gazetecilerin "Geçici bir sonuç açıklanır mı?" sorusuna, "Veri akışı devam etmektedir. Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Gün içerisinde, yarın genel bir değerlendirme, sonuçlara göre yapabiliriz" yanıtını verdi.Yener, seçime katılma oranına ilişkin de yarın bilgi verebileceklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/yerel-secimlere-katilim-dustu-turkiyenin-son-5-yerel-secimine-katilim-oranlari-ne-1082317872.html
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ysk, ahmet yener, sandık, seçim
YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranına ilişkin yarın bilgi vereceğiz
22:44 31.03.2024 (güncellendi: 23:48 31.03.2024)
YSK Başkanı Ahmet Yener basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçime katılma oranına ilişkin de yarın bilgi verebileceklerini söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlere ilişkin, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir" dedi.
Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde görevli il ve ilçe seçim kurulu başkanları, YSK personeli, sandıklarda görevli kamu personeli ve siyasi parti temsilcilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Seçimi takip eden basın mensuplarına da teşekkür eden Yener, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51.2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir" diye konuştu.
Sonuçların tüm siyasi partilere ve Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Yener, gazetecilerin "Geçici bir sonuç açıklanır mı?" sorusuna, "Veri akışı devam etmektedir. Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Gün içerisinde, yarın genel bir değerlendirme, sonuçlara göre yapabiliriz" yanıtını verdi.
Yener, seçime katılma oranına ilişkin de yarın bilgi verebileceklerini söyledi.