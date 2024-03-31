https://sputniknews.com.tr/20240331/yerel-secimlere-katilim-dustu-turkiyenin-son-5-yerel-secimine-katilim-oranlari-ne-1082317872.html
Yerel seçimlere katılım düştü: Türkiye'nin son 5 yerel seçimine katılım oranları ne?
Yerel seçimlere katılım düştü: Türkiye'nin son 5 yerel seçimine katılım oranları ne?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yerel seçimlere ilgili 5 yıl öncesine göre düştü. 31 Mart seçimlerine katılım yüzde 76.65 oldu. Ancak 2019 seçimlerinde bu rakam yüzde 84'ün... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T22:42+0300
2024-03-31T22:42+0300
2024-03-31T22:42+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yerel seçim
katılım oranı
türkiye
seçim
istatistik
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Türkiye 2024 yerel seçimleri için sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerine katılım yüzde 76.65 oldu. Ancak 2019 seçimlerinde bu rakam yüzde 84'ün üzerindeydi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/sandiklarin-yuzde-59u-acildi-1082295745.html
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seçim katılım oranları, katılım oranı, son 5 seçime ilişkin istatistikler
seçim katılım oranları, katılım oranı, son 5 seçime ilişkin istatistikler
Yerel seçimlere katılım düştü: Türkiye'nin son 5 yerel seçimine katılım oranları ne?
Türkiye'de yerel seçimlere ilgili 5 yıl öncesine göre düştü. 31 Mart seçimlerine katılım yüzde 76.65 oldu. Ancak 2019 seçimlerinde bu rakam yüzde 84'ün üzerindeydi.
Türkiye 2024 yerel seçimleri için sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerine katılım yüzde 76.65 oldu. Ancak 2019 seçimlerinde bu rakam yüzde 84'ün üzerindeydi.
Önceki 4 seçime ait katılım oranları neydi?
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Seçim
Seçmen sayısı
Kullanılan oy
Katılım oranı (%)
Geçerli oy
2004
43.552.931
33.211.457
76.25
32.268.496
2009
48.006.650
40.932.260
85.18
39,988,763
2014
52.608.398
46.924.877
89.15
44.866.446
2019
57.087.743
48.271.511
84.67
46.263.775