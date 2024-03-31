https://sputniknews.com.tr/20240331/yerel-secimlere-katilim-dustu-turkiyenin-son-5-yerel-secimine-katilim-oranlari-ne-1082317872.html

Yerel seçimlere katılım düştü: Türkiye'nin son 5 yerel seçimine katılım oranları ne?

Yerel seçimlere katılım düştü: Türkiye'nin son 5 yerel seçimine katılım oranları ne?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de yerel seçimlere ilgili 5 yıl öncesine göre düştü. 31 Mart seçimlerine katılım yüzde 76.65 oldu. Ancak 2019 seçimlerinde bu rakam yüzde 84'ün... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T22:42+0300

2024-03-31T22:42+0300

2024-03-31T22:42+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yerel seçim

katılım oranı

türkiye

seçim

istatistik

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Türkiye 2024 yerel seçimleri için sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerine katılım yüzde 76.65 oldu. Ancak 2019 seçimlerinde bu rakam yüzde 84'ün üzerindeydi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/sandiklarin-yuzde-59u-acildi-1082295745.html

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seçim katılım oranları, katılım oranı, son 5 seçime ilişkin istatistikler