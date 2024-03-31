https://sputniknews.com.tr/20240331/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakandan-oylara-sahip-cikma-cagrisi-1082291133.html
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısı
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sandıkları korumaya ve oylara sahip çıkma çağrısında bulundu. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T17:46+0300
2024-03-31T17:46+0300
2024-03-31T17:46+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
fatih erbakan
yerel seçimler
yerel seçimler 2024
31 mart yerel seçimleri
sandık
oy
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara ve teşkilatına seslenerek sandıkları koruma ve oylara sahip çıkma çağrısı yaptı.Erbakan paylaşımında, "Tüm vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı en yakındaki okula giderek sandıkları korumaya ve oylarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" cümlesine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, sandık, oy
yeniden refah partisi, fatih erbakan, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, sandık, oy
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sandıkları korumaya ve oylara sahip çıkma çağrısında bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara ve teşkilatına seslenerek sandıkları koruma ve oylara sahip çıkma çağrısı yaptı.
Erbakan paylaşımında, "Tüm vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı en yakındaki okula giderek sandıkları korumaya ve oylarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" cümlesine yer verdi.