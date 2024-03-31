https://sputniknews.com.tr/20240331/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakandan-oylara-sahip-cikma-cagrisi-1082291133.html

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan oylara sahip çıkma çağrısı

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sandıkları korumaya ve oylara sahip çıkma çağrısında bulundu. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T17:46+0300

2024-03-31T17:46+0300

2024-03-31T17:46+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yeniden refah partisi

fatih erbakan

yerel seçimler

yerel seçimler 2024

31 mart yerel seçimleri

sandık

oy

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara ve teşkilatına seslenerek sandıkları koruma ve oylara sahip çıkma çağrısı yaptı.Erbakan paylaşımında, "Tüm vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı en yakındaki okula giderek sandıkları korumaya ve oylarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" cümlesine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240331/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-yasaklar-ne-zaman-bitecek-1082288004.html

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yeniden refah partisi, fatih erbakan, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, sandık, oy