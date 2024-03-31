https://sputniknews.com.tr/20240331/umit-ozdag-elimize-ulasan-tutanaklara-gore-zafer-partisi-3-parti-1082314820.html
Ümit Özdağ: Elimize ulaşan tutanaklara göre Zafer Partisi 3. Parti
Ümit Özdağ: Elimize ulaşan tutanaklara göre Zafer Partisi 3. Parti
Sputnik Türkiye
Seçimlerin ardından oyların sayılması ve sonuçların yavaş yavaş gelmeye başlamasıyla Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan açıklama geldi. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T21:23+0300
2024-03-31T21:23+0300
2024-03-31T21:44+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ümit özdağ
açıklama
zafer partisi
trt
seçim
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına ilişkin konuşarak şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20240331/sol-parti-iki-belediyede-zafer-ilan-etti-1082314688.html
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ümit özdağ, açıklama, zafer partisi, trt, seçim
ümit özdağ, açıklama, zafer partisi, trt, seçim
Ümit Özdağ: Elimize ulaşan tutanaklara göre Zafer Partisi 3. Parti
21:23 31.03.2024 (güncellendi: 21:44 31.03.2024)
Seçimlerin ardından oyların sayılması ve sonuçların yavaş yavaş gelmeye başlamasıyla Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına ilişkin konuşarak şunları aktardı:
"Zafer Partisine yönelik televizyonlarda büyük bir sansür uygulanıyor. İstanbul ve Ankara’da elimize ulaşan tutanaklara göre Zafer Partisi 3. Parti."