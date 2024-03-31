Ümit Özdağ: Elimize ulaşan tutanaklara göre Zafer Partisi 3. Parti

TRT 1 anlık. Türkiye Genel, Zafer Partisi’ni vermiyor. Diğer yüzde 11.57, Bu diğer içinde DEVA, Gelecek, Saadet, TIP, BBP, Saadet ve Zafer Partisi var. Sizce hangisinin oyu yüksektir? Tam bir Zafer Partisi’ni gizleme politikası izleniyor. pic.twitter.com/l7Ec6UNKao