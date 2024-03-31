https://sputniknews.com.tr/20240331/sol-parti-iki-belediyede-zafer-ilan-etti-1082314688.html

Sol Parti, iki belediyede zafer ilan etti

Sol Parti, iki belediyede zafer ilan etti

Sputnik Türkiye

SOL Parti, Aksaray’ın Saratlı ilçesi ile Tunceli’nin Hozat ilçesinde zafer ilan etti. 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T21:21+0300

2024-03-31T21:21+0300

2024-03-31T21:21+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

hozat

aksaray

tunceli

sol parti

seçim sonuçları

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SOL Parti, Aksaray’ın Saratlı ilçesi ile Tunceli’nin Hozat ilçesinde, kesin olmayan sandık sonuçlarına göre oyların çoğunluğunu elde ettiğini duyurdu. Partinin X hesabından yaptığı açıklamasında şu açıklamalara yer verildi: “Kesin olmayan sonuçlara göre Saratlı'da SOL Parti kazandı, halk iktidarda” “Kesin olmayan sonuçlara göre Hozat'ta SOL kazandı, halk iktidarda!”

https://sputniknews.com.tr/20240331/iyi-partili-bilge-yilmaz-istifa-ettigi-duyurdu--1082313778.html

hozat

aksaray

tunceli

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hozat, aksaray, tunceli, sol parti, seçim sonuçları