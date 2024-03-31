https://sputniknews.com.tr/20240331/sol-parti-iki-belediyede-zafer-ilan-etti-1082314688.html
Sol Parti, iki belediyede zafer ilan etti
Sol Parti, iki belediyede zafer ilan etti
Sputnik Türkiye
SOL Parti, Aksaray’ın Saratlı ilçesi ile Tunceli’nin Hozat ilçesinde zafer ilan etti. 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T21:21+0300
2024-03-31T21:21+0300
2024-03-31T21:21+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hozat
aksaray
tunceli
sol parti
seçim sonuçları
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SOL Parti, Aksaray’ın Saratlı ilçesi ile Tunceli’nin Hozat ilçesinde, kesin olmayan sandık sonuçlarına göre oyların çoğunluğunu elde ettiğini duyurdu. Partinin X hesabından yaptığı açıklamasında şu açıklamalara yer verildi: “Kesin olmayan sonuçlara göre Saratlı'da SOL Parti kazandı, halk iktidarda” “Kesin olmayan sonuçlara göre Hozat'ta SOL kazandı, halk iktidarda!”
https://sputniknews.com.tr/20240331/iyi-partili-bilge-yilmaz-istifa-ettigi-duyurdu--1082313778.html
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hozat, aksaray, tunceli, sol parti, seçim sonuçları
hozat, aksaray, tunceli, sol parti, seçim sonuçları
Sol Parti, iki belediyede zafer ilan etti
SOL Parti, Aksaray’ın Saratlı ilçesi ile Tunceli’nin Hozat ilçesinde zafer ilan etti.
SOL Parti, Aksaray’ın Saratlı ilçesi ile Tunceli’nin Hozat ilçesinde, kesin olmayan sandık sonuçlarına göre oyların çoğunluğunu elde ettiğini duyurdu.
Partinin X hesabından yaptığı açıklamasında şu açıklamalara yer verildi:
“Kesin olmayan sonuçlara göre Saratlı'da SOL Parti kazandı, halk iktidarda”
“Kesin olmayan sonuçlara göre Hozat'ta SOL kazandı, halk iktidarda!”